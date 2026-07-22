창간 80주년 경향신문

법인카드로 상품권 사들여 현금화, 공금 빼돌린 카이스트 직원 실형

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

법인카드로 상품권을 구입한 뒤 현금화 해 공금을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 카이스트 직원이 실형을 선고받았다.

카이스트 직원인 A씨는 2022년 4월부터 지난해 8월까지 학교 법인카드로 온라인에서 모두 6332차례에 걸쳐 109억6000만원어치 상품권을 구입한 뒤 되팔아 현금화한 돈을 개인적 용도나 상품권 구입 대금 충당에 사용해 학교 법인에 8억9952만원의 손해를 끼친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨에게는 29차례에 걸쳐 구입한 1089만원 상당의 상품권에 대해서는 현금화한 돈을 개인적 용도로 쓰고서도 업무상 지출인 것처럼 꾸며 지급 신청서를 제출한 혐의도 적용됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

법인카드로 상품권 사들여 현금화, 공금 빼돌린 카이스트 직원 실형

입력 2026.07.22 13:30

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
대전지법 전경. 강정의 기자

대전지법 전경. 강정의 기자

법인카드로 상품권을 구입한 뒤 현금화 해 공금을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 카이스트(KAIST) 직원이 실형을 선고받았다.

대전지법 제13형사부(재판장 장민경)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 볍률 위반(배임)과 사기 혐의로 기소된 A씨(40)에게 징역 3년6개월을 선고했다고 22일 밝혔다.

카이스트 직원인 A씨는 2022년 4월부터 지난해 8월까지 학교 법인카드로 온라인에서 모두 6332차례에 걸쳐 109억6000만원어치 상품권을 구입한 뒤 되팔아 현금화한 돈을 개인적 용도나 상품권 구입 대금 충당에 사용해 학교 법인에 8억9952만원의 손해를 끼친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨에게는 29차례에 걸쳐 구입한 1089만원 상당의 상품권에 대해서는 현금화한 돈을 개인적 용도로 쓰고서도 업무상 지출인 것처럼 꾸며 지급 신청서를 제출한 혐의도 적용됐다.

재판부는 “3년 넘는 동안 8억9952만원의 재산상 이익을 취해 법인에 손해를 입혔고, 허위 지급 신청서를 제출하는 등 범행 수법과 기간, 피해 규모 등을 고려할 때 죄책이 매우 무겁다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하고 반성하는 모습을 보이고, 형사 처벌 전력이 없는 초범인 점 등을 고려해 형을 정했다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글