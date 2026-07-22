법인카드로 상품권 사들여 현금화, 공금 빼돌린 카이스트 직원 실형

법인카드로 상품권을 구입한 뒤 현금화 해 공금을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 카이스트(KAIST) 직원이 실형을 선고받았다.

대전지법 제13형사부(재판장 장민경)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 볍률 위반(배임)과 사기 혐의로 기소된 A씨(40)에게 징역 3년6개월을 선고했다고 22일 밝혔다.

카이스트 직원인 A씨는 2022년 4월부터 지난해 8월까지 학교 법인카드로 온라인에서 모두 6332차례에 걸쳐 109억6000만원어치 상품권을 구입한 뒤 되팔아 현금화한 돈을 개인적 용도나 상품권 구입 대금 충당에 사용해 학교 법인에 8억9952만원의 손해를 끼친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨에게는 29차례에 걸쳐 구입한 1089만원 상당의 상품권에 대해서는 현금화한 돈을 개인적 용도로 쓰고서도 업무상 지출인 것처럼 꾸며 지급 신청서를 제출한 혐의도 적용됐다.

재판부는 “3년 넘는 동안 8억9952만원의 재산상 이익을 취해 법인에 손해를 입혔고, 허위 지급 신청서를 제출하는 등 범행 수법과 기간, 피해 규모 등을 고려할 때 죄책이 매우 무겁다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하고 반성하는 모습을 보이고, 형사 처벌 전력이 없는 초범인 점 등을 고려해 형을 정했다”고 밝혔다.