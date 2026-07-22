“55조원 썼고 99조원 더 달라”···이란전 장기화에 미 국방 예산 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’

피트 헤그세스 미 국방장관이 이란과의 전쟁에 현재까지 약 55조원이 투입됐으며, 약 99조2000억 원의 추가 예산이 더 필요하다고 밝혔다. 국방부의 훈련·유지보수 관련 예산 일부는 이미 몇 주 안에 바닥날 위기에 처한 것으로 알려졌다. 전쟁이 장기화하면서 국방 예산이 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 돼 가고 있다.

헤그세스 장관은 21일(현지시간) 미 연방 상원 세출위원회 청문회에 출석해 이제까지 전쟁에 투입된 비용이 약 375억 달러(약 55조5638억 원)로 추산된다면서, “여기에는 오는 9월 30일 회계연도 말까지 발생할 것으로 예상되는 작전·유지비와 군인 급여, 기타 비용 등도 포함돼 있다”고 말했다. 이는 줄스 허스트 국방부 재무 담당 차관 대행이 지난 5월 중순 의회에 보고한 추산치보다 약 85억 달러(약 11조8000억 원) 증가한 규모다.

하지만 전문가들은 실제 비용이 이보다 더 클 것으로 예상한다. 이 추산치에는 이란의 공격으로 피해를 본 중동 지역 내 미군 기지 재건 비용이 포함되지 않았기 때문이다. 앞서 미 싱크탱크인 전략국제연구센터(CSIS)의 마크 캔시안 선임 고문은 전쟁 발발 후 지난 6월23일까지 장비 손실, 유가 상승, 기지 복구 비용 등을 포함한 실제 전쟁 비용이 약 400억 달러(약 59조2240억 원)에 달할 것으로 계산한 바 있다. 심지어 미국 정보기술(IT) 매체인 와이어드와 NBC는 이란의 공격으로 파괴된 전략자산을 전부 교체할 경우 총비용이 1000억 달러를 넘어설 수 있다고 복수의 미 정보당국 관계자를 인용해 보도한 바 있다.

만약 도널드 트럼프 대통령이 예고한 대로 이란의 지하 핵시설이 구축된 것으로 추정되는 이른바 ‘곡괭이산’(픽액스산)을 벙커버스터로 폭격하거나, 바브엘만데브 해협 봉쇄를 위협하고 있는 후티 반군과의 교전에 나선다면 전쟁 비용은 더 눈덩이처럼 불어날 것으로 보인다.

이미 국방부는 전쟁 장기화로 인해 심각한 예산 부족에 직면한 것으로 알려졌다. 워싱턴포스트는 전·현직 미국 관리와 의회 보좌관 등을 인용해, 군사 작전 예산 일부가 이달 말 소진될 상황에 부닥쳤으며, 장비·시설 유지 보수 예산도 삭감되고 있다고 보도했다. 또 전투 준비 태세를 유지하는 데 도움이 되는 군사 훈련도 예산 부족으로 취소되고 있는 것으로 전해졌다.

헤그세스 장관은 이날 청문회에서 “장병들의 급여를 지급하고, 무기·탄약을 신속히 재보급하며, 작전을 차질없이 추진하기 위해” 670억 달러(약 99조2000억 원)의 추가 예산이 필요하다고 요청했다. 이는 트럼프 행정부가 내년도 국방 에산으로 신청한 1조5000억 달러와 별개다. 헤그세스 장관은 “이 같은 상황은 조 바이든 전 행정부가 우크라이나에 탄약을 지원하고 보충하지 않는 등 유지보수를 제대로 하지 않았기 때문”이라고 주장했다.

헤그세스 장관과 댄 케인 합참의장은 거액의 추가 예산을 요청하면서도 미군의 군사 전략이 무엇인지, 호르무즈 해협은 어떻게 재개방할 것인지, 이란의 미사일·핵 전력은 어떤 상황인지 등에 대해 여전히 명확한 답변을 하지 않았다.

패티 머레이 의원(민주·워싱턴)이 “트럼프 행정부의 상충하는 발언으로 현재 상황을 이해하는 데 어려움을 겪고 있다. 이란 미사일 프로그램이 완전히 무력화됐다고 하지 않았느냐”고 묻자 헤그세스 장관은 “지하에 숨겨 놓은 미사일이 있긴 하지만, 그들은 우리의 공격으로 그 어느 때보다 군사적으로 약한 상태”라고 주장했다. 존 케네디 의원(공화·루이지애나)은 “여전히 설명이 모호하다”며 “우리는 명확한 설명이 필요하다”고 불만을 표했다. 딕 더빈 의원(민주·일리노이)은 “우크라이나 방공망을 지원해야 할 이 중요한 시기에, 트럼프 행정부는 결코 시작해서는 안 됐을 ‘선택적 전쟁’에 더 많은 돈을 쏟아붓고 있다”고 비판했다.