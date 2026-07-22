인천 쿠팡물류센터 사흘째 잔불 진화···국가소방동원령 유지

“잔열·짙은 연기로 내부 진입 못 해”

큰 불길이 잡힌 인천 쿠팡 물류센터에 사흘째 잔불 진화작업이 진행되고 있다. 소방당국은 불이 난 물류센터 6·7층은 아직도 잔열과 짙은 연기가 남아 있어 진입하지 못하고 있다.

인천시 소방본부는 지난 20일 오후 8시 초진 이후 22일까지 사흘째 잔불 진화작업을 하고 있다고 밝혔다.

소방당국은 국가소방동원령과 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 유지한 채 고가사다리차를 이용해 물류센터 건물을 향해 물을 분사하고 있다.

소방당국은 큰 불길은 잡혔지만 물류센터 내부에 잔열과 짙은 연기가 남아 있어 불이 처음 시작된 6층과 7층은 진입하지 못하고 있는 상태다.

또한 리튬배터리를 사용하는 물류 이송 로봇 수백 대가 보관된 4층과 5층은 열 감지 카메라로 온도를 지속적으로 감시하며 만일의 상황에 대비하고 있다.

인천소방본부 관계자는 “불이 난 물류센터가 워낙 넓은 데다, 구조도 복잡해 내부가 어떤 상황인지 알 수 없어 진입 여부를 결정하지 못하고 있다”며 “현재로서는 완전히 불을 끄는 시점이 언제 될지 예상도 힘든 상황”이라고 말했다.

인천 쿠팡 물류센터 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 6층에서 발생했다. 불이 난 쿠팡 물류센터는 지하 1층, 지상 8층, 연면적 29만9천㎡ 규모이다.

불이 나자 물류센터 직원 121명을 자력 대피했고, 불을 끄던 소방관 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았다.

소방당국은 불을 완전히 끄면 경찰 등 관련 기관과 합동조사단을 꾸려 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.