창간 80주년 경향신문

라면 봉지 뜯었더니 대마초 ‘한가득’···마약 적발 역대 최대치, 청소년 밀수범도 올해만 14명

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 상반기 마약 밀수가 급증하면서 관련 적발 규모가 많이 늘어난 것으로 나타났다.

청소년 마약 밀수 사범도 과거 1명 수준이었는데 올해 14명으로 급증했다.

관세청은 22일 '2026년 상반기 마약 밀수 단속 동향'에서 총 767건의 마약 밀수 사례를 적발했다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

라면 봉지 뜯었더니 대마초 ‘한가득’···마약 적발 역대 최대치, 청소년 밀수범도 올해만 14명

입력 2026.07.22 13:46

수정 2026.07.22 14:01

펼치기/접기
  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
지난 4월 인천공항 세관이 적발한 태국발 대마초 726g. 진공 포장된 라면 봉지에 담겨 있었다. 관세청 제공

지난 4월 인천공항 세관이 적발한 태국발 대마초 726g. 진공 포장된 라면 봉지에 담겨 있었다. 관세청 제공

올해 상반기 마약 밀수가 급증하면서 관련 적발 규모가 많이 늘어난 것으로 나타났다. 국내 유통을 노린 마약 적발량은 역대 최대치를 기록했다. 청소년 마약 밀수 사범도 과거 1명 수준이었는데 올해 14명으로 급증했다.

관세청은 22일 ‘2026년 상반기 마약 밀수 단속 동향’에서 총 767건(1007㎏)의 마약 밀수 사례를 적발했다고 밝혔다. 이는 약 3358만 명이 투약 가능한 양이다.

적발 건수는 지난해 같은 기간보다 24% 늘었으나 중량은 62% 감소했다. 다만 국내 유통을 목적으로 한 마약 적발 중량은 390㎏에서 1007㎏으로 2.6배 늘어 역대 최고치를 기록했다.

상반기 전체 마약 적발 중량은 2021년 214㎏, 2022년 238㎏, 2023년 329㎏, 2024년 298㎏, 2025년 2680㎏으로 증가 추세다. 적발 건수는 2021년 662건에서 2023년 325건까지 감소했다가 2024년 362건, 2025년 617건으로 반등했다.

밀수 경로별로는 여행자를 통합 유입이 가장 많았다. 여행자 적발 건수는 지난해 285건에서 올해 509건으로 79%, 중량은 142㎏에서 175㎏으로 23% 증가했다. 국제우편(131건), 특송화물(120건)이 뒤를 이었다.

관세청은 국제우편과 특송화물에 대해 100% 엑스레이 검사를 시행하면서 상대적으로 단속이 느슨한 여행자 경로로 밀수가 집중되고 있는 것으로 분석했다.

종류별로는 대마가 654㎏으로 가장 많았고, 필로폰 230㎏, 케타민 58㎏, 코카인 2㎏ 순이었다. 특히 ‘클럽 마약’으로 불리는 케타민은 대형 코카인·대마 적발 사례를 제외하면 지난해에 이어 필로폰 다음으로 큰 비중을 차지했다. 의료용 마취제로 쓰이다가 지난 2월 마약류로 신규 지정된 에토미데이트도 상반기 7건(4.3㎏) 적발되며 확산 조짐을 보였다.

지난 3월 독일에서 인천공항으로 온 형광펜 안쪽에서 은박지로 감싼 케타민 568g을 적발했다.(왼쪽부터) 같은 달 캄보디아에서 김해공항으로 온 여행자의 책가방 등받이에 포일로 감싸져있던 필로폰 5kg을 적발했다. 지난 1월 독일에서 인천공항으로 온 아기침대 프레임 속에서 케타민 2.3kg을 적발했다. 관세청 제공 (오른쪽 아래 확대보기 버튼) 사진 크게보기

지난 3월 독일에서 인천공항으로 온 형광펜 안쪽에서 은박지로 감싼 케타민 568g을 적발했다.(왼쪽부터) 같은 달 캄보디아에서 김해공항으로 온 여행자의 책가방 등받이에 포일로 감싸져있던 필로폰 5kg을 적발했다. 지난 1월 독일에서 인천공항으로 온 아기침대 프레임 속에서 케타민 2.3kg을 적발했다. 관세청 제공 (오른쪽 아래 확대보기 버튼)

국가별로는 태국발 마약 적발량이 778㎏으로 가장 많았고, 영국(43㎏), 캐나다(34㎏), 베트남(32㎏), 미국(28㎏), 일본(19㎏) 등이 뒤를 이었다. 태국은 2023년 이후 최대 적발 국가 지위를 유지하고 있으며, 영국발 케타민 밀수도 42㎏으로 급증했다.

연령별로는 청소년 밀수 사범 증가가 두드러졌다. 10대 사범은 2024년과 2025년 각각 1명에 불과했으나 올해 14명으로 늘었다. 전체 사범 중 약 2% 수준이다. 30대 이하 비율은 59.3%로 절반을 넘었다.

관세청은 인천공항 단속 강화에 따라 대구·청주공항 등 지방 공항으로 우회하는 사례가 증가하고 있으며, 케타민·에토미데이트 등 신종 합성마약 밀수가 빠르게 늘고 있다고 설명했다.

관세청은 하반기부터 여행자 신변과 휴대품, 위탁수하물을 대상으로 한 ‘3차 검사체계’를 구축하고 첨단 검색 장비를 확대 도입하는 등 여행자 경로를 중심으로 감시를 강화할 계획이다.

이종욱 관세청장은 “해외에서 타인의 부탁으로 물품을 대신 운반하는 경우 의도치 않게 마약 밀수 범죄에 연루될 수 있다”며 “각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글