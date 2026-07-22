비만 치료제 시장 왕은 누구인가···‘위고비 vs 마운자로’ 소송전까지

비만 치료제 위고비를 만든 제약사 노보 노디스크가 경쟁사인 마운자로 제작사 일라이릴리를 상대로 소송을 제기했다. 일라이릴리가 허위 광고로 위고비의 체중 감량 효과를 깎아내렸다는 것이다.

21일(현지시간) 로이터통신에 따르면 노보 노디스크는 이날 일라이릴리의 비만 및 당뇨 치료제 마운자로·젭바운드 광고가 허위광고 및 불공정경쟁 관련 법률을 위반했다며 미국 뉴저지 연방법원에 소송을 제기했다.

노보 노디스크가 문제 삼은 것은 올해 초 일라이릴리가 낸 TV 광고다. 광고에는 마운자로·젭바운드(일라이릴리)와 위고비·오젬픽(노보 노디스크)을 임상시험한 결과 마운자로·젭바운드가 체중 감량에 더 효과적이라는 내용이 담겼다. ‘50파운드 vs 33파운드’라는 문구를 사용하기도 했다.

노보 노디스크는 해당 광고가 고용량 젭바운드와 저용량 위고비를 비교하면서 효과가 더 좋은 고용량 위고비 제품을 의도적으로 제외했다며 “악의적이고 기만적인 허위 광고”라고 주장했다.

이들은 법원이 일라이릴리에 해당 광고 철회 및 정정 광고 게재 명령을 내려달라고 요청하는 한편 손해 배상도 청구했다. 허위 광고를 통해 일라이릴리가 얻은 이익이 배상 대상에 포함돼야 한다고 주장했다.

일라이릴리 측은 광고에 인용된 임상시험이 2024년 이뤄졌으며 고용량의 위고비가 지난 3월에서야 미 식품의약국(FDA) 승인을 받았다고 반박했다. 그러면서 “노보 노디스크는 경쟁 대신 법원을 통해 해당 임상시험 결과를 소비자에게 알리는 것을 막으려 하고 있다”며 “과학적 근거를 바탕으로 계속 대응할 것이며 이번 소송도 적극적으로 방어하겠다”고 밝혔다.

로이터는 제약업계에서 특허 침해 소송은 흔하지만 허위 광고를 이유로 한 소송은 비교적 드문 사례라고 설명했다.

이번 소송은 양사가 급성장하는 비만 치료제 시장 주도권을 놓고 경쟁하는 가운데 나왔다. 미국은 그중에서도 가장 큰 시장으로 2030년까지 1000억달러(약 148조원) 이상 규모로 성장할 것으로 예상된다. 미국은 소비자를 대상으로 한 처방 약 광고가 가능해 제약사들의 광고 경쟁이 특히 거세다. 제약사들은 광고에만 매년 수십억달러를 투자하는 것으로 알려져 있다.