정근식 “학생 스마트폰 사용 제한 검토”…서울교육 2기 ‘기본교육’ 비전 제시

최근 서울 배재고 야구부의 5·18 민주화운동 비하 응원 논란을 계기로 학교 내 혐오문화가 사회적 문제로 떠오른 상황에서 정근식 서울시교육감이 학생들의 스마트폰 사용을 제한할 필요가 있다는 뜻을 밝혔다. 정 교육감은 22일 서울교육 2기 비전인 ‘모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육’을 선포하고, 민주시민교육 강화와 유아교육비 무상화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

정 교육감은 이날 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 기자회견에서 “기본적으로는 학생과 학부모의 자율적인 결정에 따르지만, 큰 방향에서는 스마트폰 사용을 제한하는 쪽으로 가야 하지 않나 생각한다”고 말했다.

이어 “청소년의 스마트폰 사용을 제한하는 세계적인 흐름과 스마트폰이 정신 건강에 미치는 영향에 주목하고 있다”면서 “필수 기능만 갖춘, 중간 형태의 기기 보급에 대해서도 검토해 학부모 공론장에서 다루겠다”고 밝혔다.

다만 “이 문제는 학생과 학부모 간 생각의 차이가 상당히 크다”며 “교육 공동체가 합의해 그것을 지키는 방향으로 가는 것이 훨씬 효과적”이라고 덧붙였다.

정 교육감은 최근 학교에 확산한 혐오 표현 문제를 서울시교육청이 풀어야 할 주요 현안으로 꼽았다. 그는 “갑자기 나타난 현상이 아닌 오랫동안 축적돼 나온 문화로 요즘 학교에 만연해 있다”고 진단했다.

최근 배재고 학생 다수가 민주시민교육 수업 중 잠을 잤다는 보도와 관련해서는 “한두 시간 교육으로 바로 해결될 문제는 아니고 아직 완전한 해법이라는 것도 없다”면서 “8월 중 민주시민교육 종합계획을 발표할 것”이라고 말했다.

이날 정 교육감은 ‘기본교육’을 공교육의 새로운 기준으로 제시했다. 기본교육은 헌법 제31조가 보장하는 교육받을 권리를 초·중등 교육 단계에 한정하지 않고 생애 전 단계로 확대하는 개념이다. 만 3~5세 유아교육 국가 책임, 기초학력 보장을 위한 학습안전망 구축, 헌법·역사·세계시민교육 체계화, 학교 기반 평생교육 확대 등을 핵심 내용으로 담고 있다.

이를 위해 서울시교육청은 창의와 공감의 미래형 전인교육, 모두의 배움을 보장하는 책임교육, 지속 가능한 민주시민교육, 함께 누리는 교육복지, 안전하고 평화로운 교육공동체를 5대 정책 방향으로 추진한다.

서울 전 자치구에 학습진단성장센터를 확대하고, 인공지능(AI) 윤리, 디지털 시민성 교육을 강화하는 한편, 만 3~5세 유아교육비 무상화를 단계적으로 추진하고 마음회복학교 신설, 교육활동보호 긴급지원팀 강화 등도 추진할 계획이다.