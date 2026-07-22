대통령 세종집무실 최종 당선작은 ‘지혜의 풍경’···2029년 8월 입주 목표, 설계 본격 착수

설계공모 당선안 바탕 기본·실시설계 돌입 전문가 자문·국민 의견 반영해 상징성 보완

행정중심복합도시건설청(행복청)이 대통령 세종집무실 건립을 위한 건축설계에 본격 착수한다. 설계공모와 국민·전문가 의견수렴 절차를 마무리한 데 따른 것으로, 행복청은 설계 과정에서 각계 전문가와 국민 의견을 반영해 위상에 걸맞은 상징성을 갖춘 건축물로 조성한다는 계획이다.

22일 행복청에 따르면 지난 1~4월 진행한 대통령 세종집무실 설계공모에서 해안종합건축사사무소 컨소시엄(해안·토문·운생동건축사사무소)의 ‘채와 마당으로 구현한 국가상징공간, 지혜의 풍경’이 최종 당선작으로 선정됐다. 당선팀은 이를 바탕으로 기본 및 실시설계를 수행한다.

설계공모 심사위원회는 당선작에 대해 창덕궁처럼 자연 지형 축을 고려한 공간 구성과 전통적인 ‘채와 마당’ 배치를 통한 한국적 경관 구현, 대통령과 참모진의 근접 배치, 지형 단차를 활용한 입체적 동선 등을 강점으로 평가했다.

다만 개별 건축물의 상징성과 전통 건축 요소의 조화 등은 설계 과정에서 보완이 필요하다는 의견을 제시했다.

행복청이 그동안 국민과 전문가를 대상으로 설계 방향에 대한 의견을 수렴한 결과, 현대적 건축물에 한국의 전통미를 반영하고 탈권위와 국민 소통이라는 시대정신을 담아 미래지향적으로 청와대의 상징성을 계승해야 한다는 공감대가 나왔다.

이에 따라 후속 설계 단계에서는 문화·건축·역사 분야 전문가로 구성된 ‘대통령 세종집무실 특별자문회의’를 운영하고 국민 의견수렴을 통해 설계를 보완할 방침이다.

행복청은 내년 설계를 마무리한 뒤 같은 해 공사에 착수해 2029년 8월 입주를 목표로 사업을 추진할 계획이다.

강주엽 행복청장은 “국민, 전문가들과 소통해 대통령 세종집무실이 국격에 걸맞고 국민에게 자긍심을 줄 수 있는 대표 건축물이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.