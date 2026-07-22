“학생은 일상 속에서 문화예술 누려야” “송파에선 주정차로 과태료 무는 일 없어”

서울 송파구는 학생들이 학교에서 문화예술을 경험할 수 있는 프로그램을 꾸준히 확대해왔다. 대표적인 것이 ‘학교로 찾아가는 오케스트라’다.

서강석 송파구청장(69)이 민선 8기에 시작해 올해까지 4년째 이어오고 있는 이 프로그램은 이제 송파구의 대표 문화 사업으로 자리 잡았다.

K-필하모닉 오케스트라, 송파구립교향악단이 학교를 방문해 학생들에게 다양한 연주를 선보이는 것으로, 참여학교는 지난해 12곳에서 올해 15곳으로 늘었다. 연간 학생 약 5000명이 학교에서 수준 높은 오케스트라 연주를 감상하고 있는 것이다. 악단은 학생들의 선호를 반영해 영화 OST나 뮤지컬 편곡, 성악 협연 등 다양한 연주를 선보인다.

서 구청장은 22일 경향신문과의 인터뷰에서 경험의 중요성을 강조했다. 어린 시절 문화예술을 접하고, 체험해 본 경험은 성인이 된 이후에도 큰 자산이 될 수 있다는 게 그의 믿음이기도 하다.

“학생들은 일상 속에서 문화예술을 누리고, 자신의 재능을 발견할 기회를 가져야 합니다. 하지만 학교에서의 음악·미술·체육 교육은 점차 축소되고 있습니다. 학교가 하기 어렵다면 구가 대신 채워나가는 것이죠.”

송파구는 ‘학교로 찾아가는 K-컬쳐 아카데미’도 시범 운영 중이다. 지난 5월 구내 6개 초·중학교 학생 670여 명이 K팝 전문강사에게 춤을 배우고, 직접 무대에 올라 공연도 펼쳤다. 서 구청장은 “학생들 반응이 좋아 현재 계속 사업으로 편성하는 것을 검토 중”이라고 말했다.

“민선 8기에 중점을 뒀던 문화정책 핵심은 ‘주민의 일상이 문화가 되는 도시’였습니다. 롯데콘서트홀을 빌려 구민 대상 공연도 정례화했고, 구립미술관 ‘더 갤러리 호수’도 문을 열었습니다. 서울놀이마당을 리모델링하고, 500석 규모의 송파문화예술회관도 개관했습니다. 다른 곳을 가지 않아도 사는 곳에서 최고의 문화예술을 체험할 수 있도록 한 것입니다.”

송파구는 지난해 구민 여론조사에서 문화예술 분야 만족도 부문 1위를 차지하기도 했다. 그는 “문화와 예술이 일상 가까이에 있어야 진짜 ‘명품도시’가 된다”면서 “민선 9기에는 지난 4년간 다져온 기반 위에 콘텐츠 깊이를 더할 것”이라고 말했다.

문화예술 분야 확대와 더불어 서 구청장이 민선 9기 들어 가장 집중한 분야는 주민 생활과 맞닿은 행정이다. 그는 민선 9기 1·2호 결재로 각각 ‘잠실주공5단지 재건축 사업시행계획인가’와 ‘주차 단속 완화’를 택했다.

“이번 선거운동을 하면서 주민들로부터 규제보다 계도 중심의 주차 행정을 해달라는 목소리를 많이 들었습니다. 우리 구는 이미 지난해 7월부터 ‘주차단속원’ 명칭을 ‘주차지도원’으로 바꿔 계도 중심 주차 행정으로 전환했지만, 여전히 주차 단속이 서민 생활에 불편을 줄 만큼 과한 면이 있었다는 지적이 많았습니다.”

2호 결재는 ‘규제는 꼭 필요한 곳에 최소한으로 하겠다’는 그의 행정의지가 담긴 결정인 셈이다.

서 구청장은 “정도가 지나쳐 공공 안전과 질서를 해치는 불법 주차는 강제력을 행사해야 하지만 교통 방해도, 안전에 위해도 없는 공간에 잠시 세우는 것까지 단속하는 것은 지나친 행정”이라며 “송파에서는 서민이 주정차로 인한 과태료를 무는 일이 없도록 하겠다”고 말했다.