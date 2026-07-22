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올해 여름방학 초등 돌봄·교육 프로그램에 참여하는 학생이 97만2000명으로 지난해보다 4만2000명 늘었다.

교육부는 올해부터 시행한 '온동네 초등돌봄·교육' 정책을 통해 방학 중 돌봄 공백을 줄이고 학교와 지역사회 연계를 확대하겠다고 밝혔다.

교육부가 22일 발표한 여름방학 초등 돌봄·교육 운영 계획에 따르면, 초등학교 1~6학년 참여 학생은 지난해 93만명에서 올해 97만2000명으로 증가했다.

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여름방학 초등 돌봄·교육 참여 학생 97만명…전년보다 4만명 증가

입력 2026.07.22 14:16

수정 2026.07.22 14:26

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  • 김지혜 기자

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22일 서울 노원구 중평초등학교에서 여름방학식을 마치고 2학년 학생들이 하교하고 있다. 연합뉴스

22일 서울 노원구 중평초등학교에서 여름방학식을 마치고 2학년 학생들이 하교하고 있다. 연합뉴스

올해 여름방학 초등 돌봄·교육 프로그램에 참여하는 학생이 97만2000명으로 지난해보다 4만2000명 늘었다. 교육부는 올해부터 시행한 ‘온 동네 초등돌봄·교육’ 정책을 통해 방학 중 돌봄 공백을 줄이고 학교와 지역사회 연계를 확대하겠다고 밝혔다.

교육부가 22일 발표한 여름방학 초등 돌봄·교육 운영 계획에 따르면, 초등학교 1~6학년 참여 학생은 지난해 93만명에서 올해 97만2000명으로 증가했다. 초등학교 3학년 참여 학생도 같은 기간 15만3000명에서 17만8000명으로 2만5000명 늘었다. 교육부는 돌봄·교육 참여가 안정적으로 이어지고 있다고 설명했다.

교육부는 올해부터 학교와 지역사회가 함께 참여하는 ‘온 동네 초등돌봄·교육’ 정책을 시행 중이다. 학교와 지역사회 간 협력을 통해 초등 돌봄 사각지대를 해소하는 한편 초등학교 3학년을 대상으로 방과후 프로그램 이용권을 도입해 방과후 교육 지원을 확대하고 있다.

교육부는 학기뿐 아니라 방학 중에도 돌봄 지원을 강화하기 위해, 지난 4월 ‘방학 중 초등돌봄·교육 우수모델’ 공모를 진행해 충남 예산군과 전남광주 영광군 등 전국 17개 시·군·구(230개 학교)를 선정했다. 해당 지역에서는 여름방학부터 학교와 지역 돌봄기관이 연계한 전일제 프로그램을 운영하거나 돌봄 참여 학생에게 무상 급·간식을 제공한다.

시도교육청에서도 방학 중 초등 돌봄·교육 지원 사례가 나타나고 있다. 교육청 온 동네 돌봄·교육센터에서 방학 중 특색 프로그램을 무상으로 제공하거나, 지역 대학과 연계한 인공지능(AI)·디지털 프로그램을 운영하고, 방학 중 희망 학생에게 급·간식을 지원하는 등 지역 여건에 맞는 프로그램을 운영하고 있다.

교육부는 앞으로도 방학 중 돌봄교실 운영을 확대하고 지역 돌봄기관과의 연계·협력을 강화하는 한편 지역 자원을 활용한 특화 프로그램 개설 등 현장 지원을 이어갈 계획이다. 보건복지부와 지방자치단체도 오는 27일부터 지역아동센터와 다함께돌봄센터를 활용한 ‘방학 중 틈새돌봄’을 운영한다.

최교진 교육부 장관은 “방학은 학생과 학부모의 돌봄 공백 우려가 더욱 커지는 시기인 만큼, 희망하는 학생이 필요한 돌봄·교육을 받을 수 있도록 학교와 지역사회가 함께 지원하는 것이 중요하다”고 말했다.

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