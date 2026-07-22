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본문 요약

순천향대와 한국기술교육대가 AI·반도체 분야 인재 양성과 지역 산업 발전을 위해 손을 맞잡았다.

순천향대와 한국기술교육대는 22일 AI·반도체 분야 교육·연구·산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 대학이 보유한 교육 혁신 역량과 첨단 산업 인프라를 공유하고 공유대학 거버넌스를 기반으로 AI·반도체 분야의 교육·연구·산학협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI·반도체 인재 양성 본격화···순천향대·한국기술교육대 맞손

입력 2026.07.22 14:27

  • 강정의 기자

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공동연구·학점교류·교육과정 개발 추진

공유대학 기반 산학협력 강화

송병국 순천향대 총장(왼쪽)과 유길상 한국기술교육대 총장이 22일 순천향대 대학본관에서 AI·반도체 분야 첨단 인재 양성과 지역 산업 발전을 위한 업무협약을 체결하고 협약서를 교환하고 있다. 순천향대 제공

송병국 순천향대 총장(왼쪽)과 유길상 한국기술교육대 총장이 22일 순천향대 대학본관에서 AI·반도체 분야 첨단 인재 양성과 지역 산업 발전을 위한 업무협약을 체결하고 협약서를 교환하고 있다. 순천향대 제공

순천향대와 한국기술교육대가 AI(인공지능)·반도체 분야 인재 양성과 지역 산업 발전을 위해 손을 맞잡았다.

순천향대와 한국기술교육대는 22일 AI·반도체 분야 교육·연구·산학협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 대학이 보유한 교육 혁신 역량과 첨단 산업 인프라를 공유하고 공유대학 거버넌스를 기반으로 AI·반도체 분야의 교육·연구·산학협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 대학은 공동 연구 수행 및 학술회의 개최, 교육 프로그램 공동 개발·운영, 학생 교류 활성화 및 상호 학점 교류, 교육·학술·기술 정보 공유, 대학 발전을 위한 공동사업 추진 등에 협력한다.

특히 AI 의료융합 분야에 강점을 지닌 순천향대와 공학교육·산학협력 역량을 갖춘 한국기술교육대가 교육·연구 자원을 공동 활용해 첨단산업 분야 실무형 인재 양성과 지역 혁신을 추진할 계획이다.

양 대학은 협약의 실효성을 높이기 위해 실무 담당 부서를 지정하고 별도의 실무협의회를 운영하기로 했다. 이를 통해 세부 운영계획을 수립하고 분야별 공동사업을 구체화할 방침이다. 협약 기간은 체결일로부터 3년이며 별도 해지 의사가 없을 경우 1년 단위로 자동 연장된다.

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