‘엿새째 집중호우’ 밤 사이 경기남부·충남북부에 폭우···중대본, 나흘 만에 1단계로 하향

21일 밤부터 22일 오전 사이에 경기남부와 충남 지역을 중심으로 시간당 60㎜ 안팎의 집중호우가 내리면서 주택과 도로가 물에 잠기는 등 피해가 이어졌다. 이번 주까지 정체전선이 머무는 일부 지역을 제외하고 장맛비가 소강상태를 보일 것으로 전망되면서 중앙재난안전대책본부(중대본)의 호우 위기경보 수준이 하향 조정됐다.

이날 중대본에 따르면 지난 21일 0시부터 이날 오전 5시까지 충남 아산에 162.0㎜의 비가 내렸다. 이어 인천 강화 142.0㎜, 경기 파주 122.5㎜, 연천 120.5㎜를 기록했다. 시간당 최대 강수량은 인천 강화 65.5㎜ 충남 아산 62.0㎜, 경기 안성 56.0㎜를 각각 기록했다.

밤 사이 폭우가 쏟아진 안성시는 오전 6시를 전후해 산사태 특보를 발령하고 산림 주변 위험지역 접근을 금지할 것을 당부했다. 아산에서는 오전 4시쯤 아산시 염치읍 염치교차로 하부도로 인근의 침수 차량 안에 있던 운전자와 동승자 등 8명이 구조되기도 했다.

지난 17일부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 인천 강화 335.5㎜, 경기 파주 318.0㎜, 경기 연천 309.5㎜, 경기 포천 300.0㎜ 등이다. 이날 오전 4시 기준 주택·도로 침수, 토사·낙석 유출 등 피해 신고는 모두 1146건으로 집계됐다.

기상청에 따르면 22일 하루 내릴 비의 양은 충청권 20∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 경기남부·강원중남부내륙·강원중남부산지·경북중부내륙·경북북부내륙 20∼60㎜ 등이다.

집중호우와 북한 황강댐 방류로 홍수 발생 위기가 커졌던 임진강 최북단 필승교와 임진교 수위는 밤 사이에 서서히 내려가기 시작했다.

전날 10m까지 올랐던 필승교 수위는 밤부터 떨어져 이날 오후 2시 기준 3.99m를 기록했다. 11m까지 올라갔던 임진강 하류의 임진교 수위는 같은 시각 5.36m로 떨어졌다.

임진강 유역은 필승교 수위에 따라 4단계로 홍수 통제 조치를 취한다. 수위가 1m 초과하면 ‘하천 행락객 대피’, 2m는 ‘비홍수기 인명 대피’, 7.5m는 접경지역 위기 대응 ‘관심’, 12m는 ‘주의’ 단계가 각각 발령된다.

행정안전부는 이날 오전 11시부로 호우 위기경보 수준을 ‘경계’에서 ‘주의’ 단계로 하향 조정하고, 중대본 비상근무는 2단계에서 1단계로 조정해 운영했다. 앞서 중대본은 지난 18일 오전 호우 위기경보 수준을 ‘경계’로 상향하고 중대본 2단계 근무에 돌입했다.