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‘페이커’ 이상혁, 사이버도박 명예경찰 위촉…계급은 순경 위 ‘경장’

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본문 요약

온라인 게임 리그 오브 레전드의 세계적 선수인 '페이커' 이상혁씨가 '경장' 계급의 명예경찰로 위촉됐다.

이씨는 경찰 '사이버도박 예방 홍보대사'로 활동한다.

경찰청은 22일 서울 서대문구 경찰청에서 이씨를 명예경찰이자 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉했다.

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‘페이커’ 이상혁, 사이버도박 명예경찰 위촉…계급은 순경 위 ‘경장’

입력 2026.07.22 14:38

수정 2026.07.22 16:00

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  • 김희진 기자

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리그 오브 레전드(LoL·롤) 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁씨가 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

리그 오브 레전드(LoL·롤) 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁씨가 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

온라인 게임 리그 오브 레전드(LoL·롤)의 세계적 선수인 ‘페이커’ 이상혁씨(30)가 ‘경장’ 계급의 명예경찰로 위촉됐다. 이씨는 경찰 ‘사이버도박 예방 홍보대사’로 활동한다.

경찰청은 22일 서울 서대문구 경찰청에서 이씨를 명예경찰이자 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉했다. 경찰청은 “이씨가 오랜 선수 생활을 통해 자기 관리와 집중력, 절제의 가치를 꾸준히 실천해 많은 청소년에게 귀감이 된다”고 위촉 이유를 밝혔다.

이씨가 사이버도박 예방 홍보대사로 활동하는 점 등을 고려해 그의 명예경찰 계급을 사이버 수사 경력 채용 경찰관에게 부여되는 경장으로 정했다. 경장은 경찰의 가장 낮은 계급인 순경의 바로 위 계급이다.

이씨는 다음달까지 경찰청에서 운영되는 ‘청소년 사이버도박 자진 신고 제도’ 홍보 영상과 포스터 제작 등 활동에 참여할 예정이다. 경찰청은 “자진 신고 기간에 청소년들의 참여를 독려할 계획”이라고 밝혔다.

이씨는 이날 위촉식에서 자신의 선수 유니폼에 친필 서명을 하고 경찰청에 전달했다. 경찰청은 “서명 유니폼은 사이버도박 치유 프로그램에 성실히 참여하고 도박 중독을 극복한 청소년들에게 수여할 에정”이라고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “페이커 선수의 선한 영향력이 도움이 필요한 청소년들에게 주저 없이 신고할 수 있는 용기를 심어 주기를 기대한다”고 밝혔다. 이씨는 “명예경찰과 홍보대사로 위촉돼 영광스럽고 그만큼 큰 책임감을 느낀다”고 했다.

영문번역(English Translation)
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