위·십이지장 궤양은 남자들의 병? 남녀 비율 거의 비슷해졌다

위·십이지장에 생기는 소화성궤양은 그동안 남성에게 더 흔하다고 알려졌지만 남녀 환자 비율이 거의 비슷해졌으며, 사망률은 여성 환자가 더 높다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 진료지침에 고령 여성의 질환 위험에 대한 공백이 커 보완이 필요하다고 지적했다.

분당서울대병원 김나영 교수, 가톨릭대 인천성모병원 김병욱 교수, 한림대 춘천성심병원 방창석 교수 공동 연구팀은 소화성궤양의 성별 차이를 다룬 연구 68편을 종합해 국제학술지 ‘거트 앤드 리버(Gut and Liver)’에 발표했다고 22일 밝혔다. 연구진은 향후 진료지침 개발에 필요한 근거를 제시하기 위해 다양한 문헌에서 소화성궤양의 발생과 합병증, 약물 반응 등에서 나타난 남녀 차이를 분석했다.

소화성궤양은 위나 십이지장 점막이 깊게 헐어 상처가 생긴 질환으로, 심하면 피가 나고 구멍(천공)이 뚫리는 상태까지 악화할 수 있다. 문제는 이런 중증 합병증의 위험이 성별과 연령에 따라 다른 방식으로 나타나는데도 현재까지의 위험평가에선 이런 변화 양상을 충분히 반영하지 못하고 있다는 데 있다.

연구 결과, 과거엔 약 2대 1 비율로 남자 환자가 더 많았으나 최근 약 1.1~1.3대 1 수준으로 남녀 간 차이가 좁혀진 양상이 확인됐다. 일부 국내 자료에서는 80세 이상 여성의 출혈성 소화성궤양 발생률이 같은 연령대 남성을 넘어서기도 했다. 또한 사망률은 여성 환자에게서 더 높게 나타났다. 질환 발생 후 30일 내 사망률을 보면 출혈성 소화성궤양(여성 3.20%, 남성 1.83%)과 천공성 소화성궤양(여성 10.03%, 남성 2.03%) 모두 여성이 높았다.

연구진은 질환 발생 비율 및 사망률 변화가 나타난 배경으로 고령 여성에게서 에스트로겐 호르몬 분비가 감소한다는 점을 지목했다. 에스트로겐은 위와 십이지장 점막의 방어 기능을 돕는데, 월경이 완전히 끝나고 고령층이 될수록 분비가 줄면서 보호 효과가 사라져 소화성궤양 위험이 커진다는 설명이다. 실제로 수술 때문에 조기에 월경이 완료된 경우 월경을 반복하는 동일 연령대보다 소화성궤양 위험이 38% 높은 것으로 알려져 있다.

또한 관절질환 등으로 소염진통제와 같은 약물 사용이 늘어나는 점도 연관이 깊을 것으로 추정됐다. 국내 65세 이상 소염진통제 사용자 중 여성 비율은 75%에 달한다. 소염진통제 복용 시 상부 위장관에 출혈이 생기는 등의 부작용이 있기 때문에 연령에 따른 호르몬 변화에 더해 동반질환과 약물 노출 같은 요인이 함께 작용하면서 여성 환자의 위험도를 높였을 수 있다.

그러나 연구에서 소화성궤양을 포함해 위장 보호에 관한 주요 국제 진료지침 13개를 비교한 결과를 보면 성별이나 연령에 따른 호르몬 상태를 공식적인 위험평가에 포함한 지침은 없었다. 연구진은 이같은 내용을 반영해 현행 치료 지침의 공백을 보완할 필요가 있다고 지적했다. 김나영 교수는 “특히 항혈소판제나 항응고제를 사용하는 고령 여성이 높은 중증 진행 및 사망 위험에 노출돼있는 만큼, 70세 이상 여성에서는 위산분비억제제 사용 등 위장 보호 전략을 제시하고 성별에 따른 약물 반응 차이를 함께 평가하는 가이드라인이 필요하다”고 밝혔다.