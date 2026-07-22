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현대엔지니어링이 10명의 사상자를 낸 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 붕괴 사고로 영업정지 3개월 처분을 받았다.

현대엔지니어링은 영업정지 처분에 대한 집행정지 신청을 할 계획이다.

현대엔지니어링은 "사고 이후 전사적인 노력을 기울여 안전 관련 제도를 개선하고 고도화했다"며 "회사의 지속적인 영업을 위해 법적 절차를 검토하고 있으며 당사의 입장을 충분히 소명할 예정"이라고 밝혔다.

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현대엔지니어링, 10명 사상 안성 교량 붕괴사고로 영업정지 3개월

입력 2026.07.22 14:58

  • 유설희 기자

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지난해 2월25일 서울세종고속도로 건설 현장에서 교각 위에 설치 중이던 교량 상판 구조물이 무너져 내리면서 상부에서 추락한 근로자 10명이 숨지거나 다쳤다. 사고 현장 모습. 연합뉴스

지난해 2월25일 서울세종고속도로 건설 현장에서 교각 위에 설치 중이던 교량 상판 구조물이 무너져 내리면서 상부에서 추락한 근로자 10명이 숨지거나 다쳤다. 사고 현장 모습. 연합뉴스

현대엔지니어링이 10명의 사상자를 낸 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 붕괴 사고로 영업정지 3개월 처분을 받았다. 회사 측은 집행정지 신청 등 법적 절차를 검토하고 있다.

서울시는 현대엔지니어링에 오는 8월5일부터 11월4일까지 3개월간 영업을 정지하는 내용의 행정처분을 22일 공고했다. 처분 사유는 고용노동부 장관이 산업안전보건법상 중대재해를 발생시킨 건설사업자에 영업정지를 요청한 데 따른 것이다.

지난해 2월25일 안성시 서운면 서울세종고속도로 천안∼안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 거더가 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 노동자 4명이 숨지고 6명이 다쳤다. 거더는 교각과 교각 사이 상판을 지지하는 철제 구조물이다.

수원지검 평택지청은 지난해 10월 산업안전보건법 위반, 업무상 과실치사상 등 혐의로 현대엔지니어링 현장소장과 하청업체 장헌산업 현장소장 등 2명을 구속기소하고, 한국도로공사 감독관 3명과 현대엔지니어링 공사팀장, 팀원 등 3명을 불구속기소 했다. 현대엔지니어링 법인과 하청업체 법인도 산업안전보건법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겼다.

현대엔지니어링은 영업정지 처분에 대한 집행정지 신청을 할 계획이다. 현대엔지니어링은 “사고 이후 전사적인 노력을 기울여 안전 관련 제도를 개선하고 고도화했다”며 “회사의 지속적인 영업을 위해 법적 절차를 검토하고 있으며 당사의 입장을 충분히 소명할 예정”이라고 밝혔다.

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