쓱닷컴 “장마·폭우에 ‘바로퀵’ 장보기 매출 쑥”

장마와 무더위가 이어지면서 집앞까지 배송해주는 장보기로 한 끼 식사를 해결하려는 소비자가 늘고 있다.

SSG닷컴은 이달들어 19일까지 즉시배송 서비스 ‘바로퀵’ 주문 데이터를 분석한 결과 즉석조리식품 매출이 전월 동기 대비 160% 증가했다고 22일 밝혔다. 특히 ‘바로퀵’ 전체 매출이 같은 기간 30% 신장한 것으로 집계됐다. 바로퀵은 이마트 매장 3㎞ 이내 지역에서 주문하면 1시간 내외로 배송을 완료하는 서비스다. 대상 상품은 전국 87개 이마트 매장에서 당일 조리한 즉석조리식품 100여 종을 비롯해 신선식품·생필품 등 약 1만8000여개다.

SSG닷컴은 이같은 인기에 힘입어 오는 31일까지 바로퀵 이용 고객을 위한 대규모 행사를 선보인다. 광어·연어 모둠초밥, 샌드위치, 함박스테이크, 파전, 샐러드 등 장보기와 함께 즐기기 좋은 대표 즉석조리식품도 엄선해 선보인다.

무료배송 혜택도 있다. 이달 말까지 3만원 이상 구매시 무료배송 쿠폰과 2000원 할인 쿠폰을 매일 지급하고, 4만원 이상 구매시에는 최대 1만원까지 할인되는 12% 장바구니 쿠폰을 준다. 첫 구매 고객에게는 2만원 이상 주문 시 사용 가능한 무료배송 및 3000원 할인 쿠폰(각 2매)을, ‘쓱7클럽’ 회원에게는 2만원 이상 주문 시 무료배송 쿠폰을 매일 1매씩 지급한다.

SSG닷컴 관계자는 “장대비와 폭염이 오락가락하는 요즘 집앞까지 바로 배송해주는 ‘바로퀵’ 서비스를 통해 간편하게 밥상을 차리시기 바란다”고 말했다.