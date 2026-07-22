제주의 푸른밤은 특별하다···여름 맞아 야간 행사 ‘풍성’

제주시티투어 야밤버스 운행 이호, 산지천서 야간 축제도

제주의 여름밤이 한층 더 특별해진다. 여름 관광 성수기를 맞아 제주시 도심 야경 명소를 순환하는 ‘야밤버스’가 운행되고, 섬 곳곳에서 다채로운 야간 축제와 체험 프로그램이 펼쳐진다.

제주도와 제주도관광협회는 오는 24일부터 8월29일까지 매주 금·토요일 오후 7시부터 9시까지 ‘제주시티투어 야밤버스’를 운영한다고 22일 밝혔다.

야밤버스는 제주국제공항을 출발해 이호목마등대, 도두봉, 동문시장, 산지천, 목관아 등을 약 2시간에 걸쳐 순환한다. 제주의 아름다운 밤 바다를 감상할 수 있는 이호목마등대, 먹을거리와 살거리가 가득한 대표 전통 시장인 동문시장, 제주 대표 역사 유적인 관덕정·목관아 등 제주 도심 속 대표 야경 명소를 두루 둘러볼 수 있는 코스로 구성됐다.

2층이 오픈된 구조로 운행되는 야밤버스 내부에서는 탑승객을 위한 DJ 공연과 현장 이벤트가 진행된다. 제주 여행 공공 플랫폼인 ‘탐나오’를 통해 예약 및 결제가 가능하다.

야간 축제도 열린다. 오는 24일부터 26일까지 제주시 이호테우해수욕장에서는 라이브 공연과 웰니스 프로그램이 어우러진 ‘이호 필터 페스티벌’이 열린다. 이어 8월22일부터 30일까지는 제주시 산지천 일대에서 주말마다 ‘컬러풀 산지 페스티벌’이 열려 버스킹 공연과 체험 프로그램을 선보인다.

서귀포시 새연교 일원에서는 오는 10월31일까지 매주 금·토요일 저녁 ‘금토금토 새연쇼’가 펼쳐진다. 이 기간 라이브 공연과 불꽃쇼, 음악 분수쇼가 진행돼 볼거리를 제공한다.

이외에도 제주시 탑동 해변공연장에서는 ‘한여름밤의 예술공연’, 제주시 별빛누리공원에서는 ‘제주별빛이야기’ 등이 진행된다.

제주의 밤을 색다르게 즐길 수 있는 야간 개장 관광지들도 눈여겨볼 만하다. 조선시대 제주 행정의 중심지였던 제주목관아는 오는 10월까지 야간 개장을 이어간다. 이 기간 거리 공연 ‘귤림별곡’과 정기 공연 ‘귤림풍악’을 비롯해 수문장 교대의식, 미디어아트 전시 등이 진행된다. 야간 개장 운영 시간은 월·화요일을 제외한 매일 오후 6시부터 9시까지이며, 오후 6시 이후 방문객은 무료로 입장할 수 있다.

서귀포시 표선면에 있는 제주민속촌에서는 제주 창조 신화와 설화 속 인물들을 모티브로 한 야간 콘텐츠 ‘빛의섬 루미버스’가, 에코랜드에서는 야간 호러 체험인 ‘좀비 트레인’이 진행된다.

이외에도 생태 테마의 야간 탐방 프로그램인 ‘초음파로 듣는 제주 뱃-나잇(Bat Night) 투어’, 신화 테마의 ‘제주신화야행 살강길’ 프로그램이 진행 중이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “행사별 상세 정보는 각 콘텐츠 누리소통망(SNS) 계정과 비짓제주(VisitJeju) 등에서 확인할 수 있다”고 말했다.