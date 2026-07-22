미국 ‘핵 시설’, 이란 ‘데이터 센터’ 공습 예고···군사 충돌 확전 일로

열하루째 교전을 이어온 미국이 이란 전역을 대상으로 공습을 벌이면서 양국 군사 충돌 수위가 전쟁 발발 초기 수준으로 고조됐다. 이란은 사태가 악화하면 중동 내 모든 미국 자산과 동맹국을 공격하겠다고 위협하며, 전날에 이어 또 한 번 쿠웨이트의 미군 기지를 공격했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 이란의 지하 핵시설이 구축된 것으로 알려진 이른바 ‘곡괭이 산’(픽액스 산)을 조만간 타격할 것이라고 예고했다. 트럼프 대통령은 “우리는 조만간 그 지역을 매우 강력하게 타격할 것”이라며 “그들이 핵과 관련해 조금이라도 생각하고 있는 장소가 있다면 어느 곳이든 우리는 매우 강력하게 공격할 것”이라고 말했다.

픽액스 산은 이란이 우라늄 농축 핵심 장비인 원심분리기 수천 대를 지난해 6월 이후 옮겼다고 이스라엘 정보 당국이 지목한 곳이다. 지하 90~135m 깊이의 화강암 아래 지하 핵시설을 건설해, 벙커버스터로도 공격하기 어려운 것으로 추정된다. 트럼프 대통령은 원심분리기 이전 여부에 대해 “아마 그랬을 수 있다”며 “핵 물질이 없다면 그건 아무 의미가 없다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 발언 이후 미군은 대대적인 군사 작전에 돌입했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 “미 동부시간 오후 7시부터 11일 연속으로 이란 군사 표적 공격을 개시했다”고 밝혔다. 이란 시간으로 22일 오전 2시30분, 한밤중에 공습이 벌어졌다. 약 1시간 후 작전 종료를 선언하면서 CENTCOM은 “이란 군사 시설, 해상 전력, 항공기 격납고, 드론 보관 시설, 군사 물류 인프라 등을 표적으로 삼았다”고 발표했다.

이날 미군의 공습은 이란 전역에서 벌어졌다. 지난 11일 이란의 호르무즈 해협 상선 공격을 이유로 양국 교전이 재개된 후, 미군 공습은 주로 이란 남부 연안의 군사 시설에 집중돼왔다. 이날 원자력 발전소가 있는 이란 남부 부셰르를 포함해 북서부 타브리즈, 동남부 차바하르, 서부 쿠르디스탄과 일람, 중서부 하마단, 서남부 베바한·오미디예 등에서 미군 공습이 벌어졌다고 이란 국영 프레스TV가 보도했다. 테헤란 동부와 북부, 서부에서 방공망이 가동됐다고 국영 IRIB 방송이 전했다. 테헤란 동부에서 폭발 사고가 발생했으나 테헤란 소방당국은 가스 누출로 인한 폭발 화재라고 밝혔다.

이란은 즉각 응전했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 쿠웨이트 서부의 도하 기지를 겨냥한 드론 공격으로 기지 내 탄약고와 지상군 사령부 군수지원 장비를 타격했다고 22일 밝혔다. IRGC는 전날 쿠웨이트 알살렘 기지 등을 대상으로 전개한 작전에서 주요 레이더 시설을 무력화했다고 이날 발표했다.

트럼프 대통령의 픽액스 산 공격 예고에는 대대적 확전 경고로 응수했다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 22일 “미국이 이란 핵 시설과 여타 중요 시설을 공습하겠다고 위협했다”며 “미국의 모든 자산을 비롯해 그 동맹국, 배후 세력의 자산은 단호한 공격 대상이 될 것”이라고 했다. 기존 중동 내 미군 기지에서 나아가 에너지 인프라와 민간 기반 시설까지 공격 대상에 넣겠다는 취지다. 테슬라, 마이크로소프트, 구글, 시스코 등 IRGC가 지목한 18개 미국 회사도 이에 포함된다. 전날 이란군은 미군의 다르코빈 원자력발전소 부지 공격에 대응하는 차원에서 바레인에 소재한 아마존 데이터 시설을 공격했다. 이란 반관영 파르스통신은 “미국 기업 데이터 센터는 전략적 표적이 됐다”고 전했다.

교전이 장기화하며 협상은 탄력을 받지 못하고 있다. 이스라엘 언론 예루살렘포스트는 최근 중재국을 통해 미국에 전달된 ‘10일 휴전’ 안이 실은 이란이 먼저 제안한 것이었다고 보도했다. 이에 미국은 이란 전역을 겨눈 대대적 공습으로 답했다. 트럼프 대통령은 이날 “이란은 필사적으로 (미국을) 만나고 싶어 한다”며 “그들이 의미 있는 방식으로 만날 준비가 될 때까지 우리는 관심이 없다”라고 했다.