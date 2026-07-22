특검, 관저 이전 비리 ‘정점’ 김건희 첫 소환…주요 쟁점은

김건희 여사가 ‘관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 권창영 2차 종합특검에 출석해 첫 피의자 조사를 받았다. 특검이 이 사건과 관련해 김대기 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속하고, ‘봐주기 감사’ 의혹으로 유병호 감사위원까지 구속에 성공한 만큼 김 여사에게 유의미한 진술을 확보할 수 있을지 관심이 모인다.

특검은 22일 오전 10시부터 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 불러 조사했다. 김 여사는 2022년 관저 이전 당시 자신과 친분이 있는 21그램이 관저 공사를 수주할 수 있도록 관여하고, 대가로 디올 의류 등 금품을 수수한 혐의를 받는다. 21그램은 인테리어 업체로, 종합건설업 면허가 없어 증축 공사를 할 수 없는 업체였다.

김 여사 대면조사가 이뤄진 것은 지난 2월25일 종합특검 출범 이후 147일 만이다. 김 여사는 오전 9시30분쯤 호송차를 타고 경기 과천시 특검 건물 지하 주차장으로 들어섰다. 특검은 지난 19일 김 여사에게 소환조사에 응할 것을 요구했지만, 김 여사가 건강상 이유로 두 차례 연기해 이날로 조사 날짜가 정해졌다.

쟁점은 두 가지다. 먼저 김 여사가 21그램 김태영 대표에게 관저 수주를 약속했는지다. 앞서 민중기 특별검사팀은 김 대표 부부가 김 여사에게 디올 자켓 등을 건넨 정황을 포착했다. 만약 김 여사가 관저 이전 수주를 대가로 이런 금품을 받았다면, ‘공무원의 직무에 속한 사항의 알선’에 해당해 특가법상 알선수재죄로 처벌받을 수 있다. 김 여사는 앞선 민 특검팀 조사에서 21그램에게 관저 설계도를 건넨 사실을 인정하며 “내밀한 공간이라 아무에게나 맡길 수 없다”는 취지로 진술한 바 있다.

두 번째는 김 여사가 관저 이전과 관련한 정부 부처의 불법을 인지·지시했는지 여부다. 특검은 21그램이 객관적 근거 없이 요구한 공사비 41억원을 지급하기 위해 행안부 정부청사관리본부와 기획재정부(현 기획예산처) 소속 공무원들에게 20억9000만원의 예산을 불법 전용하라고 지시한 사실을 포착했다. 특검은 이 혐의로 김 전 실장과 윤 전 총무비서관을 구속 기소하고 이상민 전 행정안전부 장관과 김오진 전 국토교통부 차관(당시 대통령실 관리비서관)을 불구속 기소했다.

특검은 또 2022∼2024년 관저 이전과 관련해 이뤄진 감사원 감사 결과가 축소·은폐된 데에도 김 여사의 개입이 있었다고 의심하고 있다. 특검은 당시 감사원 사무총장이던 유병호 감사위원을 지난 20일 직권남용 혐의로 구속했다. 이날 김 여사에게도 봐주기 감사를 지시하거나 인지했는지를 추궁했다.

김 여사 측은 혐의를 모두 부인한다는 입장이다. 김 여사 측 채명성 변호사는 조사에 앞서 “성실하게 조사 응하실 예정”이라면서도 “(관저 이전 특혜 의혹의) 정점이라고 말씀하시는데 그건 특검의 입장일 뿐이고 전혀 그렇게 생각하지 않는다”고 말했다. 최지우 변호사도 혐의에 대해서는 “전혀 그런 사실관계가 없다”며 부인했다.