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중국 개입으로 2020년 트럼프 패배?···공개된 문건엔 오히려 ‘러시아가 바이든 훼방’

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 2020년 대선에서 중국의 개입으로 패배했다는 주장을 제기한 가운데 정작 그가 공개한 자료에는 중국이 아닌 러시아가 당시 경쟁 후보였던 조 바이든 전 대통령을 폄훼하는 공작을 벌인 것으로 나타났다.

뉴욕타임스는 21일 트럼프 대통령이 닷새 전 대국민 연설에서 제기한 중국의 미 대선 개입 의혹은 수년간의 미 의회 및 형사사법 조사에서 확인된 러시아의 선거 개입 정황을 외면한 처사라고 전했다.

트럼프 대통령은 지난 16일 대국민 연설에서 중국이 2020년 미 대선을 전후로 유권자 정보 2억2000만건을 불법 탈취하고, 당시 민주당 대선 후보였던 바이든 전 대통령에게 유리한 불법 투표용지 제작을 시도했다고 주장했다.

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중국 개입으로 2020년 트럼프 패배?···공개된 문건엔 오히려 ‘러시아가 바이든 훼방’

입력 2026.07.22 15:31

수정 2026.07.22 15:44

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  • 최경윤 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 이스트룸에서 연설을 마친 뒤 서 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 이스트룸에서 연설을 마친 뒤 서 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 2020년 대선에서 중국의 개입으로 패배했다는 주장을 제기한 가운데 정작 그가 공개한 자료에는 중국이 아닌 러시아가 당시 경쟁 후보였던 조 바이든 전 대통령을 폄훼하는 공작을 벌인 것으로 나타났다.

뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지시간) 트럼프 대통령이 닷새 전 대국민 연설에서 제기한 중국의 미 대선 개입 의혹은 수년간의 미 의회 및 형사사법 조사에서 확인된 러시아의 선거 개입 정황을 외면한 처사라고 전했다.

트럼프 대통령은 지난 16일 대국민 연설에서 중국이 2020년 미 대선을 전후로 유권자 정보 2억2000만건을 불법 탈취하고, 당시 민주당 대선 후보였던 바이든 전 대통령에게 유리한 불법 투표용지 제작을 시도했다고 주장했다.

그러나 트럼프 행정부가 지난주 공개한 기밀문서에서 선거에 개입한 주체는 중국이 아닌 러시아라는 정황이 거듭 확인됐다고 NYT는 전했다. 관련 정황은 트럼프 1기 행정부 관계자들의 증언 및 과거 자료를 통해 5~6년 전부터 알려져 왔다.

게다가 미 국가정보위원회(NIC)는 러시아 측이 훼방을 놓으려 한 대상도 트럼프 대통령이 아닌 바이든 전 대통령이었다고 밝힌 바 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 비롯한 러시아 관리들은 바이든 전 대통령이 부통령 재임 시절 아들 헌터와 우크라이나 에너지 기업 부리스마 간 부패 사업에 연루됐다는 의혹을 퍼뜨렸다.

이 의혹은 훗날 바이든 측이 부리스마로부터 뇌물을 수수했다고 주장한 전 미 연방수사국(FBI) 정보원 알렉산더 스미르노프가 허위 진술 혐의로 기소되고, 러시아 정보기관으로부터 정보를 받았다고 인정하면서 거짓으로 드러났다. NIC는 “그들의 목표는 바이든 당시 전 부통령을 패배시키고 트럼프 당시 대통령의 승리를 확보하는 것이었다”고 밝혔다. 2021년 미 정보기관은 러시아 정보기관 연계 인사들이 트럼프 행정부와 미 언론 등에 이 같은 허위 사실을 유포했다고 밝히기도 했다.

트럼프 대통령이 자신에게 불리한 러시아의 선거 개입 의혹은 배제하면서, 자신의 재선을 막기 위해 실제 방해 공작을 벌인 이란의 개입 사실은 감췄다는 비판도 나온다. NIC 측은 앞서 트럼프 대통령의 재선을 막기 위해 이란 정부가 상당히 공격적인 개입을 했다고 밝혔다. 이는 최근 미·이스라엘의 공격에 숨진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 지시로 이뤄졌을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

하지만 트럼프 대통령은 이란의 선거 개입은 언급하지 않는 대신 중국이 은밀하게 선거에 개입하고 있다는 주장만 펼쳤다고 NYT는 지적했다. 미 상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원은 지난 19일 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 “우리는 관련 내용을 여러 차례 문서화했다”며 “트럼프 대통령은 매 선거에 영향을 미치려 하는 가장 큰 나라는 러시아란 사실을 잊어버렸거나 그냥 생략해버렸다”고 말했다.

메인주를 지역구로 둔 앵거스 킹 무소속 상원의원은 같은 날 MS NOW 기고문에서 트럼프 대통령이 제기하고 있는 중국의 대선 개입 의혹은 “미국인들에게 위험을 경고하려는 것이 아니라 미국의 선거를 장악하려는 트럼프 대통령 본인의 계획을 정당화하기 위한 것”이라고 비판했다.

그는 2016년 대선 당시 러시아가 민주당 측 시스템을 해킹해 힐러리 클린턴 당시 민주당 대선 후보를 비하하고 트럼프 당시 공화당 대선 후보에게 유리한 자료를 유출한 사건을 거론했다. 미 상원 정보위는 이 사건이 트럼프의 당선을 돕기 위한 명백한 의도가 있었다고 결론 지었는데, 당시 정보위를 이끌던 사람은 마코 루비오 현 국무장관이었다고 밝혔다.

그러면서 미국 역사에서 확인된 악명 높은 선거 개입 사례는 트럼프 대통령이 2020년 대선 이후 조지아주 선거 결과를 뒤집기 위해 브래드 래펀스퍼거 조지아주 국무장관에게 전화해 1만1780표를 “찾아달라”고 요구한 사건이라고 지적했다.

[팩트체크]트럼프 “중국, 2억여건 유권자 정보 불법 확보”···상당수 이미 공개된 것[트럼프 연설]

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