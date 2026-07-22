더불어민주당 국회의원들, 청주지검 찾아 시의원 성매매 사건 영장 반려 항의

국민의힘 소속 최영중 전 충북 청주시의원의 미성년자 성매매 사건과 관련해 더불어민주당 소속 국회의원들이 청주지검을 항의 방문했다.

서영교 국회 법제사법위원장 등 민주당 소속 국회의원 6명은 22일 오전 청주지검 앞에서 기자회견을 열고 “검찰은 권한과 책임을 다해 적극적으로 수사 협력에 나서야 한다”고 촉구했다.

이들은 “이번 사건이 애플리케이션을 통해 시작된 미성년자 대상 성범죄인 만큼 다수의 피해자가 있을 가능성도 염두에 두고 접근할 필요가 있었다”며 “하지만 검찰이 추가 피해자 확인을 위한 통신 영장을 기각한 것은 매우 소극적이고 무사안일한 태도”라고 지적했다.

이어 “경찰이 신청한 영장에 미흡한 부분이 있었다면 검찰이 구체적으로 내용을 검토해 추가 반영을 요구하고 다시 신청할 수 있도록 협조했어야 마땅하다”며 “경찰과 검찰이 강력하게 합심해 진상을 규명해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 검찰은 ‘경찰의 부실한 영장 신청을 원칙에 따라 처리한 것’이라고 반박했다.

청주지검 관계자는 “실무상 특정된 피해자에 대한 혐의를 본건으로, 확인되지 않은 추가 피해자에 대한 혐의를 별건으로 보는 것은 당연한 것”이라며 “사건을 축소하려는 의도는 없었고, 기록을 토대로 법리에 따라 판단한 것”이라고 밝혔다.

또 검사 출신인 김진모 전 국민의힘 청주서원 당협위원장 등과의 유착 의혹에 대해서도 ‘있을 수 없는 일’이라며 선을 그었다.

청주지검 관계자는 “최초 통신 영장 청구가 기각될 당시 경찰의 수사보고서가 넘어오지 않아 피의자가 현직 시의원인 사실조차 몰랐다”며 “구속영장 취소 역시 경찰이 구속 필요성 소명이 부족하다는 이유로 접수 취소를 요청해 상호 합의로 취소한 것”이라고 해명했다.

이 관계자는 “무엇보다 중요한 것은 피해 아동이 극심한 불안과 2차 가해에 무방비로 노출되는 상황이 우려스럽다”며 “경찰과 협력해 최대한 수사가 잘 마무리될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.