‘경연 프로 출신’ 힙합 가수부터 작곡가까지···집·공장에서 대마 재배한 12명 기소

주택가와 공장 등에 전문 설비를 갖추고 대마를 재배하다 적발된 이들이 무더기로 재판에 넘겨졌다.

마약범죄 정부합동수사본부(이하 합수본)는 3월4일부터 이달 22일까지 약 4개월간 대마 재배 사범 집중 수사를 벌여 총 12명(총 6명 구속)을 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소했다고 22일 밝혔다.

적발된 이들 중 8명(3명 구속)은 주거 밀집 지역에서 대마를 길러온 프리랜서 음악 강사, 힙합 그룹 멤버, 작곡가, 영어 강사 등이다.

힙합 가수 A씨는 지난해 5월부터 올해 5월까지 주거지에서 대마 3주를 재배하고 대마 약 155.9ｇ을 보관한 혐의를 받는다. 그는 과거 음악 경연 프로그램에도 출연한 것으로 알려졌다.

외국인 영어강사 B씨 등 2명은 거주지에서 대마 29주를 길러 대마 젤리를 직접 제조한 뒤 800만원 상당을 판매한 것으로 드러났다.

40대 작곡가 등 3명은 2019년부터 장기간 대마를 공동 재배하며 900g이 넘는 대마를 보관해 온 혐의를 받는다. 이들은 거주지에 식물 재배용 텐트와 LED 조명, 자동 급수대 등 장비를 설치해 대마를 재배한 것으로 파악됐다. 합수본은 이들로부터 대마 약 3㎏과 대마 젤리 545ｇ, 재배 중이던 대마 39주 등을 압수했다.

인적이 드문 공장과 창고에 대규모 설비를 차려놓고 조직적으로 대마를 재배한 일당 4명(3명 구속)도 적발됐다. 합수본은 세관의 수입 통관 내역 분석 자료를 바탕으로 공범들의 동선을 추적해 지난 5월 11∼14일 재배지 3곳을 급습해 일당을 모두 검거했다.

합수본 관계자는 “세관 등 유관기관과의 협력을 통해 대마가 청소년 등 국민의 평범한 일상에 침투하는 것을 막고 대한민국을 안전한 사회로 지켜나가겠다”고 밝혔다.