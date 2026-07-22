전재수 부산시장 첫 조직개편 핵심은 ‘해양’과 ‘시민’···여소야대 시의회 심의 거쳐 9월 시행 목표

전재수 부산시장의 첫 조직개편 키워드는 ‘해양’과 ‘시민’이었다.

부산시는 다음 달 11일까지 ‘부산시 행정기구 설치 및 정원 조례 개정안’을 입법예고한다고 22일 밝혔다.

이번 개편안에는 ‘해양수도’와 ‘북극항로 추진’이라는 시장 핵심 공약을 수행할 해양수도전략실 신설이 포함됐다. 기존 해양농수산국을 격상하고 기능을 강화했다. 북극항로추진과와 해양수도세일즈과, 해양산업과 등을 배치해 해양 관련 역량 강화를 꾀했다.

민생경제 회복을 총괄하는 시민경제국도 새로 만들어진다. 기존 팀 단위로 운영되던 사회연대경제가 과 단위로 확대한다. 부산시는 30인 미만 사업장의 경우 지자체가 노동감독을 맡을 것으로 예상되는 상황 등을 고려했다고 밝혔다.

인구청년정책국도 신설된다. 줄어드는 부산 인구정책과 청년정책을 연계하기 위한 전담조직이다.

부산시는 전임 박형준 시장 당시 신설된 15분도시과 업무를 생활권공간계획과에서 잇기로 했다. 15분 도시는 걸어서 15분 이내에 어린이복합문화공간, 노인 복지교육시설, 체육시설, 도서관 등 주요 기능을 누릴 수 있는 도시를 말한다.

전국 최초로 만들어진 체육국도 그대로 유지해 생활체육 정책 연속성을 확보하기로 했다. 2024년 7월 특광역시 중 서울시에 이어 두 번째로 만들어진 디자인본부는 약 2년 만에 폐지된다. 대신 도시공공디자인과 산업디자인으로 나눠, 업무는 다른 국에서 이어가기로 했다.

다만 부시장별로 나뉘어 있던 소관 업무는 대대적으로 재편한다. 기존 경제(미래)부시장 산하에 있었던 도시계획, 교통 관련 업무를 대거 행정부시장 산하로 옮겼다. 도시공간계획실과 도시기반시설국, 교통국 등이 이번 개편으로 다시 행정부시장 산하로 복귀하게 된다.

부산시는 20일간 입법예고를 거쳐 다음 달 14일 시의회에 이 안건을 제출할 예정이다. 다음 달 28일로 예정된 시의회 임시회에서 이 안건이 가결되면 오는 9월 23일 시행한다는 계획이다. 다만 여소야대 시의회 심의과정을 원활히 통과할 수 있을지는 미지수다.

전재수 부산시장은 “시의회와 소통해 방향을 잡겠다”며 “모범적 협치 모델을 부산에서 만들어 나가겠다”고 말했다.