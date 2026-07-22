“BTS 고마워요” 공연 전후 부산 소상공인 매출 상승률 1위 지역은 영도···1위 업종은?

BTS(방탄소년단)의 월드투어 ‘아리랑’ 공연에 힘입어 부산지역 소상공인들의 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다. 공연·관광과 연계한 문화 콘텐츠가 지역경제 활성화에 도움이 된다는 것을 입증한 셈이다.

중소벤처기업부는 BTS 부산 콘서트 전후 부산 상권의 매출 변화를 분석한 결과 공연일 전후 4주간(5월 30일∼6월 27일) 부산 지역 소상공인의 매출이 전년 동기보다 3.6% 늘었다고 22일 밝혔다.

특히 BTS의 부산 콘서트가 열린 지난달 12∼13일 부산 지역 소상공인의 매출은 지난해 같은 기간보다 11.1% 증가했다. 같은 기간 전국 평균(0.4%)과 서울(0.3%)의 매출 증가율을 크게 웃도는 수준이다.

중기부에 따르면 공연 관람객들이 공연 당일에만 머무르지 않고 지역에 체류하며 다양한 소비 활동을 한다는 점을 고려해 분석 기간을 4주로 잡고 부산 지역 한국신용데이터(KCD) 생활밀접업종 가맹점 매출을 지난해 같은 기간과 비교·분석했다.

소비 증가세는 공연을 앞둔 시기가 공연 이후보다 더 뚜렷했다. 공연 2주 전과 1주 전 매출이 각각 전년 대비 4.4%, 3.3% 증가했고, 공연 당일에는 부산 지역 소상공인의 매출이 11.1%까지 뛰었다. 공연 이후에는 1주 후 3.4%, 2주 후 1.0% 증가하는데 머물렀다.

부산지역 전체 상권에서는 벽화마을과 독특한 카페로 인기가 많은 영도 상권이 13.7%로 가장 높은 매출 상승률을 기록했다. 국제시장(+11.0%), 서면(+8.7%), 해운대(+5.0%), 부산역 인근(+4.2%) 상권도 부산 전체 평균 매출 상승률을 넘어서며 지역 경제 활성화를 이끌었다.

업종별로는 외지인과 관광객 이용이 많은 편의점업 매출이 6.5% 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 이·미용업(6.2%)과 음식점업(3.6%)도 상승세를 보였다.

특히 글로벌 팬덤의 소비효과가 눈에 띄었다. 부산 지역 외국인 매출이 지난해 동기 대비 71.7% 급증했기 때문이다. 구체적으로 숙박업 외국인 매출이 148.1% 늘어 가장 큰 폭의 증가세를 보였고 음식점업(72.3%), 편의점업(71.0%), 이·미용업(63.8%) 이 뒤를 이었다.

상권별로는 영도의 외국인 매출이 259.1% 급증했고 광안리(101.3%)와 서면(86.5%)도 큰 폭의 증가세를 나타냈다.

중기부 관계자는 “이번 분석 결과는 대규모 K팝 콘서트 등 문화 콘텐츠가 소상공인 및 지역 골목상권 활성화에 미치는 경제적 파급효과를 데이터로 입증한 사례”라며 “앞으로도 분산된 소상공인 공공-민간 데이터를 통합·구축해 소상공인 지원 정책 고도화를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.