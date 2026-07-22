‘서훈 취소 5·18계엄군’···“국립묘지 안장 재검토 해야”

5월 단체 성명 “안장 현황 전수조사” 요구 경향신문 발굴 보도 훈장 수요자 대거 포함

정부가 5·18민주화운동 유혈진압 관련자 등에 대한 훈장을 취소하면서 국가폭력 가담자에 대한 국립묘지 안장을 재검토해야 한다는 요구가 나온다. 훈장 박탈 대상에는 경향신문이(2020년 5월18일자 1면·14면) 관련 기록을 찾아내 보도한 인사들이 대거 포함됐다.

5·18기념재단과 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)는 22일 공동성명을 내고 “12·12군사반란과 5·18유혈진압 등 헌정질서 파괴와 국가폭력 가담자들의 국립묘지 안장 문제를 전면 재검토 할 것을 정부와 국회에 촉구한다”고 밝혔다.

정부는 지난 21일 국무회의에서 12·12군사반란과 5·18유혈진압, 계엄 업무 및 간첩조작 사건 등에 연루된 167명에게 수여됐던 정부포상 198건 서훈을 취소했다.

5·18단체는 “정부의 이번 조치를 환영한다”면서 “훈포장 박탈은 과거의 잘못을 바로잡는 출발점으로 이제 국립묘지 안장과 국가예우 제도까지 함께 정비해야 한다”고 촉구했다.

5·18과 관련한 정부 서훈은 그동안 모두 취소된 것으로 알려졌지만 이번에 추가 서훈자들이 확인됐다. 정부는 2006년 5·18과 관련해 수여했던 68명 훈포장을 박탈했다. 2018년에도 대통령·국무총리 표창도 모두 취소했다.

하지만 1980년 9월 대통령으로 취임한 전두환씨가 그해 12월31일 직접 수여한 훈장은 수여 사실이 알려지지 않아 취소되지 못했다.

경향신문은 2020년 5월18일 국방부가 1988년 국회 광주청문회에 제출한 자료와 재향군인회가 1997년 발행한 <12·12, 5·18 실록>에서 전씨가 5·18과 12·12가담자 52명에게 직접 수여 했던 훈장 기록을 찾아내 보도했다.

정부가 이번에 훈장을 취소한 12·12, 5·18관련자 76명 중 41명은 1980년 12월31일 훈장을 받았다.5·18진압작전을 지휘했던 소준열 전교사령관과 김기석 부사령관, 계엄군으로 투입된 20사단 김동진·이병년·정수화 연대장, 20사단 함모 중령, 3공수 나모 대위 등 5·18진압군이 다수 포함됐다.

5·18기념재단 조사에서는 12·12와 5·18가담자 상당수가 국립묘지에 안장된 것으로 나타났다. 대전현충원에는 계엄군을 지휘하며 유혈진압을 승인한 진종채 2군사령관, 소준열 전교사령관, 박준병 20사단장, 홍성률 1군단 보안부대장 등이 안장돼 있다.

12·12에 가담한 신군부 핵심인사 34명 가운데 18명이 사망했는데 이중 13명도 국립묘지에 안장된 것으로 파악됐다.

5·18단체는 “훈포장을 취소하면서도 해당 인물을 국립묘지에 안장해 계속 예우하는 것은 명백한 제도적 모순”이라면서 “안장 현황에 대한 전수조사를 실시해 국가예우 자격을 재심사해야 한다”고 밝혔다.