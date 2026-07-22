주택·주식 뛰자 가계순자산 9%늘었는데···주택값 수도권 쏠림은 역대 최고

지난해 1인당 가계순자산이 9% 넘게 늘며 1년 전보다 크게 확대된 것으로 나타났다. 부동산가격이 상승하고 코스피가 75% 넘게 급등하며 금융자산이 크게 늘어난 영향이다. 가계자산에서 주택 비중은 소폭 줄었지만 국내 주택시가총액 중 수도권 비중이 역대 최대치를 기록했다.

국가데이터처와 한국은행이 발표한 ‘2025년 국민대차대조표(잠정)’를 보면, 1인당 가계순자산은 2억7475만원으로 1년 전보다 9.1% 늘었다. 3년 연속 증가추세로 전년(3%)에 비해 증가율이 3배 넘게 불었다.

이는 ‘가계 및 비영리단체’ 전체 순자산을 추계 인구(약 5168만명)으로 나눈 값이다.

지난해 정부와 법인을 제외한 가계·비영리법인의 순자산은 1년 전보다 1167조원(9%) 늘어난 1경4200조원으로 집계됐다. 순자산이 391조원(3.1%) 늘어났던 전년과 비교해 증가폭이 3배에 가까운 수준으로, 4년 만에 가장 큰 증가폭이다.

가계의 순자산이 크게 늘어난 것은 부동산과 주식 등 자산 가격이 들썩인 영향이다. 가계 순자산 중 부동산이 포함된 비금융자산은 1경434조원으로 1년 전보다 5%, 증권이 포함된 순금융자산은 3767조원으로 같은 기간 21.8% 늘었다. 순금융자산 증가율은 2009년 이후 16년만에 가장 컸다.

세부 항목별로 증가폭을 비교해보면, 전년(-14조원)과 비교해 지분증권 및 투자펀드가 525조원 증가했다. 전년은 감소세였다가 2025년 큰 폭으로 확대된 것이다. 주택 자산도 전년(+246조원)보다 534조원 늘어 증가폭이 두배 넘게 커졌다.

이번 국민대차대조표에선 예금에서 증시로 자금이 이동하는 ‘머니 무브’도 확인됐다. 가계의 주식 자산이 늘면서 가계순자산에서 지분증권 및 투자펀드가 차지하는 비중은 11.5%로 관련 통계가 제공된 2008년 이래 처음으로 10%를 웃돌았다. 반면 주택(50.9%→50.4%), 현금 및 예금(19.4%→18.9%)은 비중이 감소했다.

정부와 법인까지 포함한 전체 국민순자산은 전년말 대비 531조원(2.2%) 늘어난 2경4561조원이었다. 전년(5%)보다 증가세가 크게 둔화됐다. 금융부채가 금융자산보다 빠르게 늘면서 전체 순금융자산(1271조원)이 20.4% 감소한 영향이다. 데이터처 관계자는 “외국인이 가지고 있는 주식은 (금융)부채로 잡고 있어 국내주식 시총 증가에 따라 자산과 부채가 모두 늘어난 영향”이라고 설명했다.

한편, 주택시장의 수도권 쏠림은 심화됐다.

주택 실거래가와 감평가를 기준으로 주택자산(건물·부속토지)의 가치를 시가평가한 국내 주택시총은 지난해 말 7710조원으로 전년보다 571조원(8%) 증가했다. 주택시총은 2021년 이후 4년 만에 최고치로, 증가 폭이 확대됐다.

전국 주택시총 증가율(8.0%)에 대한 권역별 기여도는 수도권이 7.4%포인트로 집계돼, 기여율 대부분(92.8%)을 차지했다. 지방의 주택가격도 함께 오른 과거 부동산 상승기와 달리 이번엔 수도권의 주택자산만 가격이 들썩이고 있는 셈이다.

실제로 시도별로 주택시총 증가율을 보면 서울이 15.9%로 가장 높았고 경기가 6.3%로 뒤를 이었다. 부산(2%), 대전(1.3%), 대구(1.2%), 광주(-0.2%)는 주택시총 증가율이 서울의 10% 안팎 수준에 그쳤다.

비수도권 주택가격이 수도권 주택가격 상승분을 따라잡지 못하면서 수도권과 비수도권의 격차는 벌어지고 있다. 전국 대비 권역별 주택시총 비중은 수도권이 70.4%로 1년전보다 1.8%포인트 상승했지만, 비수도권은 29.6%로 비중이 줄었다. 수도권의 주택시총 비중이 70%를 넘긴 것은 15년만으로, 권역별 통계가 제공된 2010년(70.3%) 이래 역대 가장 높은 수치다.

수도권과 비수도권의 주택시총 격차도 40.8%포인트로 역대 가장 컸다. 격차가 가장 낮았던 2015년(26.9%포인트)과 비교하면 10년새 격차가 13.9%포인트 벌어졌다.