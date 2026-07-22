청주시, 미래 모빌리티 시대 이끈다···‘스마트 교통’ 마스터플랜 확정

충북 청주시는 2035년까지 자율주행 대중교통과 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 기반을 구축하는 지능형교통체계(ITS) 기본계획을 수립했다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 사업 시급성과 지역 여건을 고려해 단기(2026∼2028년)와 중장기(2029∼2035년)로 나눠 추진된다. 사업은 스마트 교통운영·교통안전·시민체감형 교통편의·미래교통체계 등 4개 분야로 나눠 추진된다.

스마트 교통운영 분야는 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV와 스마트 교차로로 차량 흐름을 관리하는 데 중점을 뒀다. 교통안전 분야에서는 스마트 횡단보도와 광역 긴급차량 우선신호 시스템을 구축, 보행자 안전과 골든타임 확보에 나선다.

시민체감형 교통편의 분야에서는 버스정보시스템(BIS) 고도화와 실시간 신호정보 제공 서비스를 확대하고, 미래교통체계 분야에서는 자율주행과 UAM, 빅데이터 기반 교통서비스를 도입한다.

또 단기사업으로 간선도로와 어린이·노인보호구역 등 교통 취약 지역 노후 ITS 장비 교체, 생활밀착형 교통안전 서비스 확대 등도 추진한다.

이장섭 시장은 “이번 계획은 시민의 안전과 편의를 높이고 미래 모빌리티 시대에 선제적으로 대응하기 위한 청주시의 교통 청사진”이라며 “AI와 디지털 기술을 활용한 청주형 스마트 교통체계를 차질 없이 구축해 시민이 체감할 수 있는 교통선진도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.