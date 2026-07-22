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본문 요약

정치자금법 위반으로 기소된 오세훈 서울시장에게 법원이 당선 무효형을 선고하면서 시정 운영에도 차질이 불가피할 전망이다.

하지만 1심에서 당선 무효형이 선고되면서 남은 재판이 마무리될 때까지 서울시장으로서의 향후 행보도 쉽지 않을 전망이다.

오 시장이 임기 시작부터 강조한 서울시의회와의 '협치'도 어려울 것으로 보인다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘사법리스크’ 떠안은 오세훈 “납득 불가” 항소 뜻···서울시 운영은 차질 불가피

입력 2026.07.22 16:19

수정 2026.07.22 16:40

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  • 류인하 기자

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법원, 정치자금법 위반 혐의 벌금 1000만원 선고

정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사 결과를 받아보고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 선고 공판을 마친 뒤 법정을 나서며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사 결과를 받아보고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 선고 공판을 마친 뒤 법정을 나서며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정치자금법 위반으로 기소된 오세훈 서울시장에게 법원이 당선 무효형을 선고하면서 시정 운영에도 차질이 불가피할 전망이다. 오 시장은 ‘5선 서울시장’으로 차기 대권 주자 반열에 올라있지만, ‘사법 리스크’를 짊어지면서 운신의 폭은 좁아질 수밖에 없을 것으로 보인다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 22일 오 시장에게 벌금 1000만원을 선고했다. 정치자금법 위반으로 벌금 100만원 이상의 형이 확정되면 당선이 무효가 된다.

오 시장은 이번 6·3 지방선거에서 49.22% 득표율을 기록하면서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 1.15%포인트 차로 이겼다. 서울시장으로는 최초 5선 기록을 세운 것으로, 국민의힘 내에선 유력 차기 대선 주자로 입지를 굳혔다는 평가도 나왔다.

오 시장은 민선 9기 임기 시작 후 연일 이재명 정부 정책 방향을 비판하며 대선 주자로서의 존재감을 키워왔다. 육·해·공군사관학교 통합, 검찰 보완 수사권 완전 폐지 등에도 날 선 비판을 내놨다. 특히 부동산 정책과 관련해서는 ‘일타시장’ 유튜브 영상 등을 올리며 강도 높은 비판을 해왔다.

하지만 1심에서 당선 무효형이 선고되면서 남은 재판이 마무리될 때까지 서울시장으로서의 향후 행보도 쉽지 않을 전망이다.

오 시장이 임기 시작부터 강조한 서울시의회와의 ‘협치’도 어려울 것으로 보인다. 시의회는 50조원이 넘는 서울시 예산을 심의할 권한을 갖고 있다. 예산안 심의, 조례안 처리, 행정사무감사 등 정례 의회 일정에서도 이번 판결이 걸림돌로 작용할 수 있다. 특히 오 시장의 사법리스크를 이유로 중점 사업 예산을 삭감하거나 사업 승인 과정을 이전보다 까다롭게 심사할 경우 서울시정 운영에도 차질이 불가피하다.

한강 버스, 종묘 앞 세운지구 개발 등 ‘오세훈표’ 사업 역시 추진이 이전보다 순탄치 않을 전망이다. 다만 주요 재개발·재건축 사업이나 교통·복지 등은 당을 떠나 시와 의회 모두 적극 추진 입장을 강조하고 있는 만큼 시민 생활에 밀접한 사업은 차질 없이 추진될 것으로 보인다.

한편 서울시의회는 이날 논평을 내고 오 시장의 사퇴를 촉구했다. 서울특별시의회 최정은 민주당 대변인은 이날 논평을 내고 “자신의 위선과 불법 혐의를 인정하고 서울시민 앞에 진심으로 사죄해야 한다”며 “시정 부담을 최소화하고, ‘정상 정치로의 회귀’를 위해 용단을 내려라”라고 밝혔다.

오 시장은 재판 종료 직후 법원 앞에서 “1심 선고가 납득되지 않는다”며 항소할 뜻을 밝혔다.

영문번역(English Translation)
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