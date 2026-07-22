“인류문화유산 제주 해녀 문화를 아시나요?”··· 브라질에 울려 퍼진 ‘숨비 소리’

21일 상파울루서 제주해녀문화 현지 관람객과 소통 자리도 가져

유네스코 인류무형문화유산인 제주 해녀 문화가 남미 브라질 현지에 소개됐다.

제주도는 ‘제주해녀문화’ 유네스코 인류무형문화유산 등재 10주년을 기념해 브라질 상파울루 주브라질한국문화원에서 현지 시간 지난 21일 ‘해녀와의 대화-제주해녀의 삶과 문화’행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 가파도의 현직 해녀와 해녀문화 전문가, 해녀박물관 학예연구사가 직접 발표자로 참여해 브라질 현지 관람객에게 제주 해녀 문화를 생생히 알리기 위해 마련됐다.

도 관계자는 “현직 해녀들이 직접 가파도 해녀공동체의 고유한 작업문화와 물질 경험 등 바다와 함께 살아온 삶의 이야기를 전달했다”면서 “제주 해녀가 유네스코 인류무형문화유산으로 인정받기까지 과정과 의미 등도 함께 이야기했다”고 설명했다.

도는 ‘제주해녀 해외 프로모션 사업’의 일환으로 주브라질한국문화원과 공동으로 ‘바다의 숨결: 제주 해녀, 여성 그리고 공동체’ 전시를 지난 6월12일부터 시작해 오는 8월30일까지 선보이고 있다.

도는 남미에 이어 오는 8월부터 10월까지 주워싱턴한국문화원과 협력해 미국에서도 제주해녀를 홍보하는 전시를 진행할 계획이다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “제주해녀문화는 바다와 공존하며 살아온 여성들의 삶과 공동체 정신이 담긴 세계적인 문화유산”이라면서 “이번 브라질 전시와 행사가 제주해녀문화의 가치와 의미를 국제사회와 공유하고, 공동체와 연대의 중요성을 함께 생각해보는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.