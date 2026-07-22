이 대통령, 샌프란서 젠슨황·샘올트먼 만난다…8박11일 미국·남미·독일 방문

미국·브라질·칠레·아르헨 순방 ‘샌프란시스코 AI 선언’ 발표

이재명 대통령은 오는 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아·샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 등 글로벌 빅테크 기업 CEO를 차례로 면담한다. 이 대통령은 샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋에 참석해 글로벌 AI 생태계에서 한국의 도약 의지와 글로벌 협력 비전을 밝히는 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표한다. 이재용 삼성전자 회장·최태원 SK그룹 회장·정의선 현대자동차그룹 회장·이해진 네이버 의장도 방미길에 동행한다.

이 대통령은 24일부터 다음달 3일까지 8박11일간 미국 샌프란시스코와 브라질·칠레·아르헨티나 등 남미 3개국, 독일을 차례로 방문한다고 위성락 국가안보실장·김용범 청와대 정책실장이 22일 밝혔다.

이 대통령은 24~25일(현지시간) 샌프란시스코에서 글로벌 AI 리더와 실리콘밸리 벤처 투자자들을 만난다. 24일에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO를 차례로 만난다. 이 대통령은 글로벌 빅테크 기업 CEO들과의 면담을 통해 한국의 전폭적인 AI 투자와 글로벌 협력 의지를 강조하고, AI 공급망핵심 기업들로부터 투자 협력 등의 성과를 이끌어낼 계획이다.

이 대통령은 같은 날 ‘샌프란시스코 AI 서밋’ 행사에 참석한다. 이 대통령은 글로벌 AI 생태계에서 대체 불가한 한국의 도약 의지와 글로벌 협력 비전을 밝히는 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표하고 토론에도 참여한다.

서밋에는 이 대통령과 젠슨 황·샘 올트먼·혹 탄·다리오 아모데이 CEO, 이재용·최태원·정의선 회장, 이해진 의장이 나란히 단상에 올라 대담한다. 양국의 AI 리더 8명이 각 사의 AI 혁신 전략과 투자 계획을 발표하고, 이 대통령과 협력 방안을 논의한다.

국내 기업과 미국 빅테크 기업과의 양해각서(MOU) 등 협약 체결도 진행된다. 김 실장은 “장기계약, 굉장히 큰 대형 계약도 발표가 될 것”이라며 “영역별로 투자 유치, 전략적 제휴, 장기 계약과 관련한 꽤 큰 의미 있는 숫자들이 많이 나올 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 같은 날 저녁에는 국내 기업과 미국 빅테크 기업 대표들을 초청해 만찬을 진행한다.

이 대통령은 25일에는 앤드리슨 호로위츠, 제너럴 캐털리스트, 세콰이어 캐피탈, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 등 실리콘밸리의 벤처캐피탈 6개사 대표들과 만난다. 국민연금공단과 벤처캐피탈 간 MOU 체결에 참석한 이후 라운드테이블에서 한·미 벤처 생태계 협력을 논의한다.

이 대통령은 26~29일에는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 초청으로 브라질을 국빈 방문한다. 29~30일에는 칠레를 공식 방문해 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상회담을 한다. 30일부터 1박2일간 아르헨티나를 방문해 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다. 한국 대통령의 아르헨티나 방문은 22년 만이다.

위 실장은 “이번 방문으로 남미의 핵심 경제 대국인 브라질·칠레·아르헨티나와의 교역 투자 확대와 시장 개척을 기대할 수 있을 것”이라며 “한국의 외교 지평을 글로벌사우스로 확대하는 데 의미가 있다”고 밝혔다. 이 대통령은 귀국길에 오르는 다음달 2일에는 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 연다.