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이 대통령, 샌프란서 젠슨황·샘올트먼 만난다…8박11일 미국·남미·독일 방문

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본문 요약

이재명 대통령은 오는 24일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아·샘 올트먼 오픈AI 최고경영자 등 글로벌 빅테크 기업 CEO를 차례로 면담한다.

이 대통령은 글로벌 인공지능 생태계에서 대체 불가한 대한민국의 도약 의지와 글로벌 협력 비전을 밝히는 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표한다.

이 대통령은 오는 24일부터 다음달 3일까지 8박11일간 미국 샌프란시스코, 브라질, 칠레, 아르헨티나 순방에 나선다고 위성락 국가안보실장이 22일 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 샌프란서 젠슨황·샘올트먼 만난다…8박11일 미국·남미·독일 방문

입력 2026.07.22 16:57

수정 2026.07.22 18:32

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미국·브라질·칠레·아르헨 순방

‘샌프란시스코 AI 선언’ 발표

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 11일 북대서양조약기구(NATO) 정상회의와 몽골 국빈방문을 마치고 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 인사하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 11일 북대서양조약기구(NATO) 정상회의와 몽골 국빈방문을 마치고 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 인사하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 오는 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아·샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 등 글로벌 빅테크 기업 CEO를 차례로 면담한다. 이 대통령은 샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋에 참석해 글로벌 AI 생태계에서 한국의 도약 의지와 글로벌 협력 비전을 밝히는 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표한다. 이재용 삼성전자 회장·최태원 SK그룹 회장·정의선 현대자동차그룹 회장·이해진 네이버 의장도 방미길에 동행한다.

이 대통령은 24일부터 다음달 3일까지 8박11일간 미국 샌프란시스코와 브라질·칠레·아르헨티나 등 남미 3개국, 독일을 차례로 방문한다고 위성락 국가안보실장·김용범 청와대 정책실장이 22일 밝혔다.

이 대통령은 24~25일(현지시간) 샌프란시스코에서 글로벌 AI 리더와 실리콘밸리 벤처 투자자들을 만난다. 24일에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO를 차례로 만난다. 이 대통령은 글로벌 빅테크 기업 CEO들과의 면담을 통해 한국의 전폭적인 AI 투자와 글로벌 협력 의지를 강조하고, AI 공급망핵심 기업들로부터 투자 협력 등의 성과를 이끌어낼 계획이다.

이 대통령은 같은 날 ‘샌프란시스코 AI 서밋’ 행사에 참석한다. 이 대통령은 글로벌 AI 생태계에서 대체 불가한 한국의 도약 의지와 글로벌 협력 비전을 밝히는 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표하고 토론에도 참여한다.

서밋에는 이 대통령과 젠슨 황·샘 올트먼·혹 탄·다리오 아모데이 CEO, 이재용·최태원·정의선 회장, 이해진 의장이 나란히 단상에 올라 대담한다. 양국의 AI 리더 8명이 각 사의 AI 혁신 전략과 투자 계획을 발표하고, 이 대통령과 협력 방안을 논의한다.

국내 기업과 미국 빅테크 기업과의 양해각서(MOU) 등 협약 체결도 진행된다. 김 실장은 “장기계약, 굉장히 큰 대형 계약도 발표가 될 것”이라며 “영역별로 투자 유치, 전략적 제휴, 장기 계약과 관련한 꽤 큰 의미 있는 숫자들이 많이 나올 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 같은 날 저녁에는 국내 기업과 미국 빅테크 기업 대표들을 초청해 만찬을 진행한다.

이 대통령은 25일에는 앤드리슨 호로위츠, 제너럴 캐털리스트, 세콰이어 캐피탈, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 등 실리콘밸리의 벤처캐피탈 6개사 대표들과 만난다. 국민연금공단과 벤처캐피탈 간 MOU 체결에 참석한 이후 라운드테이블에서 한·미 벤처 생태계 협력을 논의한다.

이 대통령은 26~29일에는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 초청으로 브라질을 국빈 방문한다. 29~30일에는 칠레를 공식 방문해 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상회담을 한다. 30일부터 1박2일간 아르헨티나를 방문해 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다. 한국 대통령의 아르헨티나 방문은 22년 만이다.

위 실장은 “이번 방문으로 남미의 핵심 경제 대국인 브라질·칠레·아르헨티나와의 교역 투자 확대와 시장 개척을 기대할 수 있을 것”이라며 “한국의 외교 지평을 글로벌사우스로 확대하는 데 의미가 있다”고 밝혔다. 이 대통령은 귀국길에 오르는 다음달 2일에는 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 연다.

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