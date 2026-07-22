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연세사랑병원, 고령 환자 임상 분석···“80세 넘어도 무릎 인공관절 수술 안전해”

입력 2026.07.22 17:04

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고용곤 연세사랑병원장이 맞춤형 수술도구를 활용해 무릎 인공관절 수술을 진행하고 있다. 연세사랑병원 제공

고용곤 연세사랑병원장이 맞춤형 수술도구를 활용해 무릎 인공관절 수술을 진행하고 있다. 연세사랑병원 제공

고령화에 따라 무릎의 퇴행성 질환으로 심한 통증과 보행 장애를 경험하는 80대 이상 환자가 늘고 있지만 당뇨병·고혈압·심장질환 등 만성질환이 있을 경우 인공관절 수술에 부담을 느낄 수 있다. 고령 환자를 대상으로 개인 맞춤형 인공관절 수술이 안정성과 유용성을 확보할 수 있는지 살펴본 임상 분석 결과가 나왔다.

연세사랑병원은 22일 무릎 인공관절 수술을 받은 80세 이상 환자 300명의 수술 경과 및 합병증 유무를 정밀 분석한 결과를 발표했다. 의료진은 기저질환이 있는 고령 환자들의 수술 전 컴퓨터단층촬영(CT) 및 자기공명영상(MRI) 데이터를 분석해 관절 구조와 뼈 절삭 위치, 각도를 미리 정밀하게 계획한 뒤 ‘개인 맞춤형 수술도구(PSI)’를 제작해 적용하는 방식으로 수술을 시행했다.

수술 데이터 분석 결과, 환자 중 30% 이상은 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 심장질환, 뇌혈관질환 등 하나 이상의 만성질환을 동반하고 있었던 것으로 확인됐다. 수술 후 감염 등 주요 합병증 발생률은 1% 미만으로, 전체 300명 중 수술 부위의 미세 염증 소견을 보인 2명을 제외하면 심각한 전신 합병증이나 특이 경과는 관찰되지 않았다.

의료진은 개인 맞춤형 수술도구를 활용할 경우 정밀도는 높이면서 수술 절차를 단순화할 수 있어 평균 수술시간이 30분 수준으로 단축된다고 밝혔다. 수술시간이 줄어들면 마취를 지속할 경우 생길 수 있는 부담을 포함해 출혈량과 수술 스트레스를 줄일 수 있어 고령 환자의 신체적 부담을 덜 수 있다. 또한 철저한 수술 전 전신 평가와 전문 마취 관리에 맞춤형 조기 재활 프로그램이 체계적으로 결합되면서 치료 성과를 높게 유지할 수 있게 됐다고 의료진은 덧붙였다.

고용곤 연세사랑병원장은 “과거에는 나이 자체가 수술 여부를 결정하는 주요 고민사항으로 여겨졌으나, 최근에는 고령이라도 환자의 전신 건강 상태와 체계적인 수술 시스템이 더 중요한 기준이 되고 있다”며 “개인 맞춤형 수술도구를 활용하면 수술시간과 조직 손상을 줄일 수 있어 80세 이상 초고령 환자에서도 안전성을 확보하며 인공관절 수술을 진행할 수 있다”고 설명했다. 그는 이어 “무릎 관절 통증으로 일상생활에 심각한 제약을 받는 고령 환자라면 단순히 고령이라는 이유만으로 치료를 포기하기보다는 전문 의료진과의 면밀한 상담을 통해 본인의 건강 상태에 맞는 최선의 치료 전략을 마련하는 것이 바람직하다”고 말했다.

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