연세사랑병원, 고령 환자 임상 분석···“80세 넘어도 무릎 인공관절 수술 안전해”

고령화에 따라 무릎의 퇴행성 질환으로 심한 통증과 보행 장애를 경험하는 80대 이상 환자가 늘고 있지만 당뇨병·고혈압·심장질환 등 만성질환이 있을 경우 인공관절 수술에 부담을 느낄 수 있다. 고령 환자를 대상으로 개인 맞춤형 인공관절 수술이 안정성과 유용성을 확보할 수 있는지 살펴본 임상 분석 결과가 나왔다.

연세사랑병원은 22일 무릎 인공관절 수술을 받은 80세 이상 환자 300명의 수술 경과 및 합병증 유무를 정밀 분석한 결과를 발표했다. 의료진은 기저질환이 있는 고령 환자들의 수술 전 컴퓨터단층촬영(CT) 및 자기공명영상(MRI) 데이터를 분석해 관절 구조와 뼈 절삭 위치, 각도를 미리 정밀하게 계획한 뒤 ‘개인 맞춤형 수술도구(PSI)’를 제작해 적용하는 방식으로 수술을 시행했다.

수술 데이터 분석 결과, 환자 중 30% 이상은 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 심장질환, 뇌혈관질환 등 하나 이상의 만성질환을 동반하고 있었던 것으로 확인됐다. 수술 후 감염 등 주요 합병증 발생률은 1% 미만으로, 전체 300명 중 수술 부위의 미세 염증 소견을 보인 2명을 제외하면 심각한 전신 합병증이나 특이 경과는 관찰되지 않았다.

의료진은 개인 맞춤형 수술도구를 활용할 경우 정밀도는 높이면서 수술 절차를 단순화할 수 있어 평균 수술시간이 30분 수준으로 단축된다고 밝혔다. 수술시간이 줄어들면 마취를 지속할 경우 생길 수 있는 부담을 포함해 출혈량과 수술 스트레스를 줄일 수 있어 고령 환자의 신체적 부담을 덜 수 있다. 또한 철저한 수술 전 전신 평가와 전문 마취 관리에 맞춤형 조기 재활 프로그램이 체계적으로 결합되면서 치료 성과를 높게 유지할 수 있게 됐다고 의료진은 덧붙였다.

고용곤 연세사랑병원장은 “과거에는 나이 자체가 수술 여부를 결정하는 주요 고민사항으로 여겨졌으나, 최근에는 고령이라도 환자의 전신 건강 상태와 체계적인 수술 시스템이 더 중요한 기준이 되고 있다”며 “개인 맞춤형 수술도구를 활용하면 수술시간과 조직 손상을 줄일 수 있어 80세 이상 초고령 환자에서도 안전성을 확보하며 인공관절 수술을 진행할 수 있다”고 설명했다. 그는 이어 “무릎 관절 통증으로 일상생활에 심각한 제약을 받는 고령 환자라면 단순히 고령이라는 이유만으로 치료를 포기하기보다는 전문 의료진과의 면밀한 상담을 통해 본인의 건강 상태에 맞는 최선의 치료 전략을 마련하는 것이 바람직하다”고 말했다.