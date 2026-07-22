IBK기업은행, 변동형 주담대 판매 중단···고정형은 유지

IBK기업은행이 변동금리형 신규 주택담보대출 상품 판매를 중단했다. 대신 고정금리형 상품은 판매된다.

IBK기업은행은 22일 “전날부터 가계대출 총량을 관리하기 위해 변동형 주담대 신규 취급과 접수를 중단했다”고 밝혔다. 타행 대환 취급도 중단해 다른 은행에서 넘어오는 ‘갈아타기’ 수요도 막았다.

다만 5·10년 주기형 고정금리 주담대 판매는 유지된다. IBK기업은행이 변동형 주담대 취급을 제한한 이유는 상대적으로 금리가 낮은 변동형 상품 수요가 늘고 있어서다.

IBK기업은행 관계자는 “변동형 상품으로의 쏠림 우려가 있어서 선제적으로 제한한 것”이라고 말했다.

은행권이 가계대출 총량 관리에 나서면서 실수요자들의 대출 창구도 점점 좁아지고 있다.

KB국민은행은 앞서 10일부터 수도권·규제지역뿐 아니라 지방까지 주택구입자금대출 최대한도를 기존 6억원에서 절반인 3억원으로 줄였다.

우리은행은 16일부터 영업점별 월별 주택 관련 대출(주택담보대출, 전세자금대출) 판매 한도를 30억원에서 10억원으로 낮췄다.