환율 1400원대로 내려왔지만···정부, 수출기업에 “외화 더 들여와 달라”

정부가 원·달러 환율 안정세를 굳히기 위해 주요 수출기업에 수출대금 환전과 해외 유보자금의 국내 유입 확대를 요청했다. 최근 원·달러 환율이 수출기업의 달러 매도 확대 등에 힘입어 1400원 후반대로 내려온 만큼 민관 협력을 통해 외환시장 안정 흐름을 이어가겠다는 취지다.

재정경제부는 21일 허장 2차관 주재로 정부서울청사에서 삼성전자, SK하이닉스, 현대차·기아, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 주요 수출기업들과 간담회를 열었다고 밝혔다. 이번 간담회는 최근 외환거래 현황을 점검하고, 외환시장 변동성 완화 등을 위한 민관협력방안을 논의하기 위해 마련됐다.

허 차관은 “주요 수출기업들이 변화된 외환시장 여건을 고려해 수출대금과 외화예금의 환전, 해외 유보자금의 국내 유입 확대에 적극적으로 나서 달라”고 당부했다.

참석 기업들은 외환시장 안정이 경영환경의 불확실성을 줄이고 안정적인 투자와 경영 기반을 마련하는 데 중요하다는 데 공감했다고 재경부는 전했다. 기업들은 최근의 외환 수급 개선 흐름이 시장 안정으로 이어질 수 있도록 정부의 외환 수급 안정 노력에 협조하기로 했다.

허 차관은 최근 외환시장 수급 여건이 개선되고 있다고 평가했다. 그는 “지난 6월 수출기업 간담회 직전 1550원대까지 올랐던 원·달러 환율이 수출기업의 수출대금 매도(네고) 확대, 조선업계의 선물환 매도, SK하이닉스의 ADR 발행 자금 유입 등의 영향으로 최근 1400원 후반대로 빠르게 하락했다”며 “외환 수급의 쏠림 현상도 일부 완화되고 있다”고 말했다.

이어 “그동안 원화 약세에 베팅하며 확대됐던 역외 투자자들의 달러 매수세도 다소 진정되는 모습”이라고 진단했다.

허 차관은 “중동 전쟁 장기화 등 대외 불확실성은 남아 있지만 안정세로 전환되고 있는 시장 기대 심리가 조기에 안착할 수 있도록 정부도 충분한 시장 안정 대응 여력을 확보하고 있다”고 말했다.