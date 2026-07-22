장윤기, 피해 여고생 몰랐다···경찰 특수단 “확인결과 ‘알았을 가능성’ 사실 아냐”

“일방적 인지 정황” 중간발표 후 2차 가해 늘어 유족 항의 추가 수사 결과 ‘사전 인지’ 증거 없어···“장씨 몰랐다” 결론

전남광주에서 여고생을 살해한 장윤기(23)가 ‘범행 전 피해 여고생을 알고 있었을 수 있다’는 경찰 발표는 사실이 아닌 것으로 22일 확인됐다. 경찰이 명확히 확인되지 않은 사실을 공개적으로 발표해 ‘피해자와 유가족에게 2차 가해를 했다’는 비판을 피하기 힘들게 됐다.

경찰청 국가수사본부 ‘장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단’은 이날 “‘장씨가 피해자를 일방적으로 알았을 가능성이 있다는 정황’에 대해 수사한 결과 사실이 아닌 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

경찰 특수단은 지난 15일 장씨 사건에 대한 경찰 부실 수사에 대한 중간수사 결과를 발표하면서 “장씨가 범행 전 이양을 알고 있었을 수 있는 정황이 있다”고 발표했다.

당시 특수단 관계자는 “장씨가 우연히 이양을 발견하고 뒤따라가 범행을 저지른 것으로 돼 있지만 장씨가 계획적으로 피해 여고생을 노리고 범행한 흔적이 있다”고 설명했다. 또 “광산경찰서 수사팀이 확인할 필요성이 있었는데 이에 대해 정확하게 확인하지 않았다”고 했다.

하지만 경찰의 추가 수사결과 장씨가 피해 여고생을 사전에 알고 있었다는 증거는 발견되지 않았다. 경찰 특수단은 “해당 정황과 관련해 압수영장 집행 등 다각도로 수사했으나 장씨가 범행 이전부터 피해자와 면식 관계는 아니었다는 결론을 도출했다”고 설명했다.

경찰이 확인되지 않은 사실을 섣불리 발표해, 피해 여고생과 유가족에게 또다시 2차 가해를 했다는 비난을 피하기 힘들게 됐다.

실제 경찰의 발표 이후 일부 온라인을 중심으로 2차 가해 게시물이 늘어났다. 유가족들도 “경찰 발표전 사전 설명 등을 듣지 못했다”며 반발했다.

경찰 특수단은 “유가족을 충분히 배려하지 못한 점에 대해 깊이 사과드렸으며 필요한 부분은 수시로 소통하며 상세히 공유하고 있다”면서 “수사상 미흡했던 부분에 대해 유가족께 재차 송구하다는 말씀을 드리며 신중하고 투명하게 수사하겠다”고 밝혔다.