폭우 온다더니 왜 우리 동네는 비 안 오나요?···오락가락 날씨에 시민들 혼란

전국에 장맛비가 이어지면서 강수 예보에 대한 시민들 불만이 커지고 있다. 폭우가 예보됐는데 지역적으로는 강수량이 예상에 미치지 못하거나 비가 내리지 않는 일이 반복되면서다. 기상청은 장맛비가 국지적으로 내리고 실시간으로 강수량이 달라지는 만큼 실시간 예보 확인을 권장했다.

기상청은 지난 17일부터 19일까지의 연휴 동안 중부지방에 시간당 20~30㎜로, 최대 300㎜ 폭우가 내릴 것으로 내다봤다. 실제 경기 파주에는 사흘간 197.5㎜의 비가 쏟아졌다. 한편 같은 수도권 안이지만 화성에는 4.5㎜, 여주에는 3.5㎜, 성남에는 1㎜밖에 비가 오지 않았다.

같은 기간 서울 안에서도 강수 양상이 갈렸다. 서쪽의 강서구에는 164.5㎜, 은평구에는 158.0㎜의 비가 쏟아지는 동안 동쪽인 송파구에는 45.0㎜, 강남구에는 52.0㎜ 비가 오는 등 차이가 컸다.

기상청은 지난 21일 예보 때는 오전 중부지방에 매우 강하고 많은 비가 올 것이라며 서울에 시간당 30~50㎜의 폭우가 내릴 것으로 내다봤다. 이날 오전 서울 은평구 강수량은 63.5㎜, 구로구는 53.5㎜였던 반면 광진구 강수량은 6.3㎜, 강동구는 6.0㎜에 그쳤다. 대신 경기 파주(122.0㎜)와 연천(105.5㎜)에 또다시 폭우가 쏟아졌다.

최근 SNS에서는 “휴대전화 예보에는 일주일 내내 비가 올 거라고 했는데 예보가 안 맞는다” “저녁부터 내린다는 비가 새벽부터 내렸다” “예보를 보고 새벽 러닝을 위해 알람을 맞추는데 비가 온다고 해놓고 비가 안 오는 일이 잦다”는 등의 반응이 공유되고 있다.

기상청은 강수 폭이 남북으로 좁은 선형 강수대가 형성돼 비가 국지적으로 오는 등 장맛비 양상이 달라진 점 등 때문에 시민들의 예보 정확도에 대한 체감이 달라진 것으로 보고 있다. 기상청의 예보는 중부지방, 남부지방, 제주 혹은 지자체 단위로 이뤄지고 3시간, 6시간 등 장시간을 단위로 하는 반면 실제 장맛비는 좁은 지역에서 내렸다 그쳤다는 반복하며 내리고 있다는 것이다.

기상청 관계자는 “여름철 장마 기간에는 비가 강하게 내렸다가 약하게 오거나, 내리다가 그치고 그쳤다 내리는 일이 반복되기 때문에 장소와 시점이 조금만 달라져도 강수 체감이 완전히 달라질 수 있다”며 “내가 있는 곳의 정확한 날씨를 파악하기 위해서는 기상 레이더 영상을 통해 비구름대 이동을 보거나 초단기 강수 예측 정보를 활용하는 것이 좋다”고 설명했다.