“이게 SUV야 세단이야”···‘공간감’ 확 키운 볼보 플래그십 전기차 ‘ES90’ 국내 상륙

볼보자동차가 세단과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 경계를 허문 플래그십 전기차 모델인 ‘ES90’을 국내에 출시했다. 높은 차체와 넉넉한 실내 공간 등 SUV의 실용성과 글로벌 시장보다 낮은 가격 경쟁력으로 국내 프리미엄 전기차 시장을 공략한다는 취지다. 볼보코리아는 올해 1000대 이상을 판매하는 것을 목표로 세웠다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 22일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 볼보 차세대 플래그십 전기차 ‘ES90’을 선보이며 “세단의 헤리티지에 SUV(스포츠유틸리티차량)의 실용성을 더한 이 시대에 가장 잘 맞는 차”라고 말했다.

이날 공개된 ES90의 모습은 이런 설명과 크게 다르지 않았다. 우선 운전석에 앉아 보니 웬만한 SUV를 탄 듯 시야가 확 트였다. 볼보코리아에 따르면, ES90의 전고는 1550㎜, 최저지상고 188㎜로, SUV인지 세단인지 구분하기 어려울 정도로 차고가 높았기 때문이었다. 앞·뒷바퀴 축간거리(휠베이스)도 3.1m로 길어 실내 공간도 넉넉했다.

실제 사용할 수 있는 공간도 충분해 보였다. 여타 세단과 달리 뒷줄 좌석이 앞으로 접혀 수납공간을 확보할 수 있도록 설계되면서다. 실제 ES90의 최대 적재 공간은 SUV의 적재 공간(1500ℓ)에 맞먹는 1445ℓ 수준이라고 볼보코리아는 설명했다. 일반 세단의 적재 공간이 400~500ℓ인 것을 고려하면, 약 3배에 달하는 적재 공간이 확보됐다.

볼보는 “대형 럭셔리 세단을 새롭게 정의할 필요가 있었다”고 설명했다. 럭셔리 전기차를 이용하는 고객들이 가면 갈수록 진보적인 디자인과 편안함에 더해 넉넉한 공간과 실용성 등을 요구하고 있다는 것이다.

볼보는 이 밖에도 사용자들의 요구에 부응할 기술들을 대거 적용했다. 시각적으로는 첨단 LED 실내조명 기술을 사용해 자연광에 가까운 빛 스펙트럼을 재현해 눈의 피로를 줄였고, 버튼 하나로 외부에서 들어오는 광량을 조절하는 루프 시스템도 적용할 수 있게 했다. 개방감을 위해 파노라믹 루프는 기본 모델부터 기본 제공했다. 차량 주행 시 들리는 소음을 최소화하고 노면 소음을 최대한 억제해 앞 좌석은 약 68㏈, 뒷좌석은 70㏈ 미만의 정숙한 실내 환경도 구현했다.

반면 착좌감은 기대에 미치지 못했다. 좌석에 앉으면 무릎을 쪼그려야 하거나 발을 앞으로 쭉 뻗고 눕듯이 타야 했다. 좌석 높이와 차량 실내 바닥의 간격 차이가 크지 않은 탓이 컸다. 뒷좌석의 시트 높이와 실내 바닥의 높이 차는 약 25㎝, 동승자석은 20㎝ 수준이었다. 김부규 볼보코리아 기술담당 부장은 “고전압 배터리 패키징을 그 위치(차량 바닥)에 깔아야 하기 때문이지 않을까 싶다”고 말했다.

이날 공개한 ES90은 볼보의 전기차 전용 아키텍처인 SPA2가 적용됐다. 국제표준배출가스시험방식(WLTP) 기준, 1회 충전 시 최대 706km를 주행할 수 있다. 또 최신 800V 배터리 시스템을 적용해 10분 충전으로 300km를 주행할 수 있다.

판매가(친환경차 세제 혜택 적용 시)는 베이직 트림의 경우 7294만원부터 시작한다. 동일 모델 글로벌 판매가에 비교하면 5000만원 정도 낮게 책정된 것이라고 볼보코리아 측은 설명했다.

이 대표는 “한국 시장에서 성공할 경우 글로벌 시장에 미치는 전략적 영향을 고려해서 ES90의 가격을 공격적으로 내릴 수 있도록 본사를 설득했다”며 “2027년에는 (ES90을 포함한) 전기차를 1만대 이상 판매해 국내 프리미엄 전기차 시장 1위가 되겠다”고 말했다.