목소리 높인 행안장관 “아동 성매매 최영중 사건, 검사 출신 지역위원장이 비호···법무부도 감찰 지시해야”

윤호중 행안부장관이 아동 성매매 혐의 등으로 경찰 수사를 받는 최영중 전 청주시의원에 대한 통신영장을 검찰이 기각한 것에 대해 “법무부가 검찰에 감찰 지시를 해야 한다”고 말했다.

윤 장관은 22일 국회 법제사법위원회 긴급 현안질의에서 “그렇게 유능한 (검찰) 수사관들이 (경찰이) 영장을 신청할 때는 어디에 가 있었느냐”며 이같이 말했다.

국민의힘 소속으로 지난 지방선거에서 당선된 최 전 의원은 2024년 10월부터 지난해 10월까지 채팅 애플리케이션으로 알게 된 여중생과 여러 차례 성매매를 한 혐의를 받는다.

청주청원경찰서는 지난 2월 피해자 부모로부터 고소장을 접수한 지 약 5개월 만인 지난 9일 최 전 의원에 대한 압수수색 영장과 통신영장을 검찰에 신청했으나, 검찰은 통신영장이 이 사건과 무관한 별건 수사와 관련된 것이라며 반려를 결정했다.

이를 두고 정치권에서는 과거 서울남부지검장을 지낸 검찰 고위 간부 출신인 김진모 전 국민의힘 청주서원 당협위원장이 전관으로 검찰 수사에 영향력을 행사한 것 아니냐는 유착 의혹이 제기됐다.

윤 장관은 검찰의 통신영장 반려 결정을 두고 “검사 출신 지역 위원장의 비호 가능성이 대단히 높다고 본다”고 목소리를 높였다.

윤 장관은 또 경찰의 뒤늦은 영장 신청 등 부실 수사에 대해서도 감찰도 시사했다. 경찰은 지난 8일 SNS를 통해 최 전 의원이 회사원이 아니라 시의원이라는 사실을 알게 돼, 이튿날 통신영장과 함께 압수수색 영장을 신청했다고 밝혔다.

윤 장관은 “공천을 받고 시의원에 당선돼 이름과 주소, 주민번호가 공개된 최 전 의원이 정치인이라는 사실을 지역 경찰들이 모르고 있었다는 것은 상상할 수 없다”며 “시의원 취임 이후에야 경찰이 영장을 신청하게 된 과정에 대해 필요하면 경찰청에 감찰을 지시할 의사도 있다”고 말했다.