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목소리 높인 행안장관 “아동 성매매 최영중 사건, 검사 출신 지역위원장이 비호···법무부도 감찰 지시해야”

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본문 요약

윤호중 행안부장관이 아동 성매매 혐의 등으로 경찰 수사를 받는 최영중 전 청주시의원에 대한 통신영장을 검찰이 기각한 것에 대해 "법무부가 검찰에 감찰 지시를 해야 한다"고 말했다.

경찰은 지난 8일 SNS를 통해 최 전 의원이 회사원이 아니라 시의원이라는 사실을 알게 돼, 이튿날 통신영장과 함께 압수수색 영장을 신청했다고 밝혔다.

윤 장관은 "공천을 받고 시의원에 당선돼 이름과 주소, 주민번호가 공개된 최 전 의원이 정치인이라는 사실을 지역 경찰들이 모르고 있었다는 것은 상상할 수 없다"며 "시의원 취임 이후에야 경찰이 영장을 신청하게 된 과정에 대해 필요하면 경찰청에 감찰을 지시할 의사도 있다"고 말했다.

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목소리 높인 행안장관 “아동 성매매 최영중 사건, 검사 출신 지역위원장이 비호···법무부도 감찰 지시해야”

입력 2026.07.22 18:00

수정 2026.07.22 18:18

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  • 안광호 기자

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윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 정성호 법무부 장관이 22일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 정성호 법무부 장관이 22일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

윤호중 행안부장관이 아동 성매매 혐의 등으로 경찰 수사를 받는 최영중 전 청주시의원에 대한 통신영장을 검찰이 기각한 것에 대해 “법무부가 검찰에 감찰 지시를 해야 한다”고 말했다.

윤 장관은 22일 국회 법제사법위원회 긴급 현안질의에서 “그렇게 유능한 (검찰) 수사관들이 (경찰이) 영장을 신청할 때는 어디에 가 있었느냐”며 이같이 말했다.

국민의힘 소속으로 지난 지방선거에서 당선된 최 전 의원은 2024년 10월부터 지난해 10월까지 채팅 애플리케이션으로 알게 된 여중생과 여러 차례 성매매를 한 혐의를 받는다.

청주청원경찰서는 지난 2월 피해자 부모로부터 고소장을 접수한 지 약 5개월 만인 지난 9일 최 전 의원에 대한 압수수색 영장과 통신영장을 검찰에 신청했으나, 검찰은 통신영장이 이 사건과 무관한 별건 수사와 관련된 것이라며 반려를 결정했다.

이를 두고 정치권에서는 과거 서울남부지검장을 지낸 검찰 고위 간부 출신인 김진모 전 국민의힘 청주서원 당협위원장이 전관으로 검찰 수사에 영향력을 행사한 것 아니냐는 유착 의혹이 제기됐다.

윤 장관은 검찰의 통신영장 반려 결정을 두고 “검사 출신 지역 위원장의 비호 가능성이 대단히 높다고 본다”고 목소리를 높였다.

윤 장관은 또 경찰의 뒤늦은 영장 신청 등 부실 수사에 대해서도 감찰도 시사했다. 경찰은 지난 8일 SNS를 통해 최 전 의원이 회사원이 아니라 시의원이라는 사실을 알게 돼, 이튿날 통신영장과 함께 압수수색 영장을 신청했다고 밝혔다.

윤 장관은 “공천을 받고 시의원에 당선돼 이름과 주소, 주민번호가 공개된 최 전 의원이 정치인이라는 사실을 지역 경찰들이 모르고 있었다는 것은 상상할 수 없다”며 “시의원 취임 이후에야 경찰이 영장을 신청하게 된 과정에 대해 필요하면 경찰청에 감찰을 지시할 의사도 있다”고 말했다.

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