인간계 바둑 최강 신진서 9단이 21일 인공지능(AI) 카타고와의 대결에서 최종 2승1패로 이겼다. 지난 17일 1국에서는 AI의 변칙수에 당했지만, 2국과 3국을 내리 이기며 역전했다. 비록 2점을 깔고 두는 접바둑이지만, AI 바둑 최강자 카타고를 당해내리라 예상한 이는 드물었다. 10년 전 이세돌 9단이 ‘알파고’를 상대로 1승을 거둔 이후 그 누구도 AI를 이기지 못했기 때문이다. 신 9단이 그 기록을 깬 것은 인류사에도 남을 쾌거다.

2016년 3월 이세돌 9단이 알파고에게 세 판을 내리 진 뒤 간신히 1승을 거두자 전 세계가 충격에 빠졌다. 그간 바둑은 기계의 범접을 허용치 않는 인간의 영역으로 간주돼왔다. 바둑의 세계는 똑같은 바둑이 나올 수 있는 ‘경우의 수’가 0에 가까운, 무궁무진하고 변화무쌍한 만큼 기계가 인간의 창의력을 뛰어넘을 수 없을 것으로 여겨졌던 것이다. 이세돌에 이어 2017년 중국의 최강자 커제도 알파고에게 도전했다가 3전 전패의 수모를 당하며 분루를 삼켰다. 이세돌은 아예 바둑판을 떠났다. “무섭다는 생각이 들었다”(박병규 9단), “바둑을 새로 배워야 하나”(김효정 3단). 작가 장강명이 알파고 쇼크 이후 바둑계를 취재해 쓴 <먼저 온 미래>에는 프로기사들이 느끼는 두려움과 절망감이 그대로 드러난다. 다른 분야보다 AI가 먼저 도래한 미래였다.

AI는 욕망도 감정도 없다. 불리한 국면에서도 흔들리지 않고, 이길 확률만을 따른다. 이세돌 9단은 지난 4월 <손석희의 질문들>에 출연해, 알파고에게 승리한 4국의 승착이 ‘신의 한 수’가 아니라 정상적으로 이기기 힘들어 둔 꼼수였다고 고백했다. 그러곤 “평생 둔다 해도 AI한테 못 이기겠다”고 털어놨다. 아마도 그가 은퇴를 결심한 이유였을 터다.

이번에도 바둑계는 신 9단의 고전을 점쳤다. 카타고의 실력은 10년 전의 알파고와 비교가 되지 않을 만큼 강하다. 카타고와의 연습 대국에서 3점 놓고 버티는 기사도 드물었다. 그러나 신 9단은 선배 기사들과 달리 AI와 대부분의 시간을 보내왔다. 그의 꿈은 AI를 넘어서는 것이라고 한다. 이번 승리의 비결은 인간이 AI를 스승으로 삼아 AI처럼 둔 것이었다. 그를 괜히 ‘신공지능’(신진서+인공지능)이라고 부르는 게 아니다.