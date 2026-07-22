더불어민주당의 8·17 전당대회에 나선 후보들의 네거티브 공방이 위험수위를 넘고 있다. 당대표 선거에 출마한 김민석 의원이 연일 신천지의 전대 개입설을 주장하면서 특정 후보를 둘러싼 ‘정교유착’ 의혹까지 불거졌다. 종교집단이 정치적 의도로 당 선거에 영향을 미치려 한다는 것은 의혹만으로도 정당 민주주의를 교란하는 엄중한 사안인 만큼 사실관계가 분명하게 밝혀져야 한다. 의혹을 제기한 김 후보는 신천지 개입설의 근거를 지체 없이 제시해야 한다.

신천지 개입설은 김 후보가 지난 20일 합동연설회에서 “반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라고 주장하면서 본격화했다. 21일엔 MBC라디오에서 “3자가 사실상의 연합으로 형성돼 핵심 배후가 되고 있는 상황”이라며 진행자가 근거를 묻자 “적절한 시기에 말씀드리겠다”고 했다. 김 후보의 신천지 개입설은 정청래 후보를 겨냥한 것으로 보인다. 김 후보는 21일 기자들과 만나 정 후보가 당대표이던 시절 ‘통일교·신천지 특검’이 무산된 걸 거론하며 “특검이 진행되지 않은 일을 하나하나 짚어 신천지의 정치개입을 비판하길 바란다”고 했다. 이에 정 후보는 “법적 조치를 취하겠다”고 반발했다.

특정 종교가 정당에 조직적으로 가입하고 특정 후보를 지원하는 것은 범죄행위로, 정당 민주주의를 뒤흔들고 공론을 왜곡해 사회적 갈등을 초래하는 묵과할 수 없는 사태다. 더구나 신천지는 신도들을 국민의힘 당원으로 가입시켜 당내 경선 등에 개입한 혐의로 수사를 받고 이만희 총회장이 구속기소까지 된 상태다. 이런 정치파동의 기억이 생생한데 민주당에서 이런 의혹이 제기되다니 당혹스러울 뿐이다.

그런데도 김 후보는 22일 기자들에게 “나는 신천지 정치개입 문제점만 지적했고 특정 후보를 연결 짓는 것까지 책임질 필요가 없는 것 같다”고 했다. 무책임한 태도다. 밑도 끝도 없이 의혹만 흘려놓고 뒤로 빠지겠다는 것인가.

민주당 전대가 갈수록 이전투구로 흐르는 퇴행상을 보면 책임 있는 집권여당이라고 할 수 없을 지경이다. 후보들이 진정 이재명 정부의 성공을 바란다면 사생결단식 당권 다툼이 아니라 민생 문제와 정책 비전을 중심에 두고 경쟁해야 한다. 김 후보는 지체 없이 신천지 개입설의 분명한 근거를 제시해 당 선관위의 조사는 물론 수사도 이뤄질 수 있도록 해야 한다. 근거 없는 단순 폭로라면 당내 갈등을 증폭하고 선거를 교란한 책임을 무겁게 져야 한다.