이재명 정부가 3대 메가프로젝트 추진과 관련해 노동쟁의의 범위를 좁히고, 메가특구 내 노동시간 규제를 완화하려는 움직임을 보이고 있다. 자칫 정부·여당이 주도해 성립한 개정 노조법의 취지에 위배되는 방향으로 나아갈 우려도 제기된다. 메가프로젝트가 한국의 미래를 담보하기 위한 중차대한 산업정책임은 분명하지만, 한국 사회가 그간 각고 끝에 축적한 사회적 규범을 훼손하지 않는 것이어야 한다.

이재명 대통령은 지난 21일 국무회의에서 삼성전자 노조가 광주에 반도체 공장을 짓는 것이 교섭 대상이라고 주장한 점을 언급하며 “(쟁의 대상이) 너무 광범위하게 확장되는 것 같다”고 말했다. 삼성전자 노조가 ‘근로조건에 영향을 미치는 사업경영상 결정’도 쟁의 대상으로 규정한 개정 노조법을 남용한다는 인식을 표출한 것이다. 이 대통령은 또 영업이익 중 일정 비율을 성과급으로 배분하는 것이 쟁의의 대상인지에 의문을 제기하며 고용노동부에 상세한 지침을 만들라고 지시했다.

대통령의 견해는 논란의 여지가 있다. 공장 증설 자체는 노동부가 해석하듯 쟁의 대상이 아니라고 해도 증설 과정에서 전보 등으로 노동자 근무지가 바뀌면 쟁의 대상이 될 수 있다. 성과급 배분 문제 역시 근로조건에 관한 사항이어서 쟁의 대상으로 보는 것이 맞다. 성과급 배분이 쟁의 대상이 아니라면 중앙노동위원회가 삼성전자 노사교섭을 중재할 이유가 없었다. 정당한 파업 범위는 사법부가 판단할 몫이고, 정부는 노사가 자율적으로 교섭할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞춰야 한다.

정부가 연내 제정을 목표로 추진 중인 메가특구특별법도 문제의 소지가 다분하다. 정부가 반도체 연구·개발(R&D) 노동자를 주 52시간 규제에서 제외하는 조항을 법안에 포함할 방침인 것으로 알려지고 있다. 한 분야에서 노동시간 규제의 빗장이 풀리면 여타 부문으로 번질 수 있다. 기술 개발에 필요한 창의성은 장시간 노동에서 나오지 않는다. 3대 메가프로젝트를 성공시키기 위한 정부의 열의는 이해 못할 게 아니지만, 급하다고 해서 공들여 쌓은 원칙을 깨는 것은 바람직하지 않다.