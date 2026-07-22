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‘단식’은 실무진 탓, ‘카지노’는 비보도 해명···이원택 도정 메시지 논란

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본문 요약

이원택 전북지사의 정책 메시지가 잇따라 수정·해명되면서 도정의 소통 방식과 책임성을 둘러싼 논란이 커지고 있다.

공식 보도자료와 기자회견, SNS 등 도정의 주요 소통 창구에서 나온 메시지가 잇달아 수정되면서 내부 검증 절차와 책임 있는 정책 설명이 필요하다는 지적도 나온다.

이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장은 "기자회견과 보도자료, 공식 SNS는 도민에게 정책 방향을 알리는 공적 약속"이라며 "논란이 생길 때마다 '표현 오류', '단순 구상'이라는 해명이 반복되면 도정에 대한 신뢰가 떨어질 수밖에 없다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘단식’은 실무진 탓, ‘카지노’는 비보도 해명···이원택 도정 메시지 논란

입력 2026.07.22 18:46

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전북시민사회단체연대회의와 새만금도박장저지군산범시민대책위원회 회원들이 16일 전북도청 앞에서 새만금 내국인 카지노 유치 계획 철회를 촉구하는 기자회견과 퍼포먼스를 하고 있다.김창효 선임기자

전북시민사회단체연대회의와 새만금도박장저지군산범시민대책위원회 회원들이 16일 전북도청 앞에서 새만금 내국인 카지노 유치 계획 철회를 촉구하는 기자회견과 퍼포먼스를 하고 있다.김창효 선임기자

이원택 전북지사의 정책 메시지가 잇따라 수정·해명되면서 도정의 소통 방식과 책임성을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 공식 보도자료에 담긴 ‘단식 투쟁’ 표현은 하루 만에 ‘실무진의 표현 오류’로 정정됐다. 취임 기자회견과 SNS를 통해 공개한 ‘새만금 내국인 카지노’ 구상은 반발이 확산하자 ‘비보도 전제로 인식한 발언’이라는 설명이 뒤따랐다. 도지사의 공식 발언과 정책 구상이 연이어 바뀌면서 내부 검증 체계와 책임 있는 설명이 필요하다는 지적이 나온다.

22일 전북도에 따르면 정호윤 비서실장은 이날 기자실을 찾아 전날 배포한 ‘2차 공공기관 이전’ 관련 보도자료의 ‘단식 투쟁이라도 하겠다는 각오로 할 수 있는 것은 다 보여주겠다’는 문구에 대해 “지사가 직접 한 말이 아니라 실무진이 작성한 표현”이라고 밝혔다.

해당 문구는 이 지사가 당선인 시절 인수위원회 회의에서 했던 발언을 토대로 작성된 것으로 알려졌다. 정 실장은 “여당 소속 도지사라는 점에서 정부와 여당에 과도한 메시지로 받아들여질 수 있다”며 “최종 승인 없이 배포된 실무진의 업무상 실수”라고 설명했다.

‘새만금 내국인 카지노’ 논란에 이원택 전북지사 “원론적 구상”

이원택 전북지사(사진)가 ‘새만금 내국인 출입 카지노’ 추진 구상과 관련해 돌연 말을 바꾸면서 논란이 커지고 있다. 지역 시민사회 등에서 부정적 여론이 확산하자 발을 뺀 것으로, 섣부른 발표로 정책 혼선을 야기했다는 지적이 나온다. 21일 취재를 종합하면, 새만금 내국인 카지노 유치는 애초 도지사직 인수위원회 최종보고서와 취임 기자회견 배포자료 등에는...

https://www.khan.co.kr/article/202607212102025#ENT

‘새만금 내국인 카지노’ 구상을 둘러싼 해명도 논란이 됐다.

이 지사는 지난 13일 취임 기자회견에서 카지노를 포함한 복합리조트 조성 필요성을 밝혔다. 이어 “카지노를 추진한다고 받아들이면 되느냐”는 질문에 “그렇게 생각해도 된다”고 답했다. 같은 날 자신의 공식 SNS에도 ‘내국인 카지노 포함 복합리조트 조성’을 민선 9기 중점 과제로 제시했다.

하지만 시민사회와 정치권의 반발이 이어진다는 보도(경향신문 7월22일자 12면)가 나가자 이날 SNS 게시물에서는 ‘내국인 카지노 포함’ 문구가 삭제됐다. 정책 방향과 관련한 별도의 설명 없이 정책 표현이 바뀐 것이다.

이원택 전북지사가 지난 13일 취임 기자회견 직후 페이스북에 새만금 개발 구상으로 ‘내국인 카지노 포함 복합리조트 조성’을 게시했다. 논란 이후 현재는 ‘내국인 카지노 포함’ 문구가 삭제됐다. 이원택 지사 페이스북 캡처

이원택 전북지사가 지난 13일 취임 기자회견 직후 페이스북에 새만금 개발 구상으로 ‘내국인 카지노 포함 복합리조트 조성’을 게시했다. 논란 이후 현재는 ‘내국인 카지노 포함’ 문구가 삭제됐다. 이원택 지사 페이스북 캡처

정 실장은 이에 대해 “지사 본인은 비보도(오프 더 레코드)를 전제로 이야기한 것으로 인식하고 있다”고 말했다.

그러나 해당 발언은 취임 기자회견의 공개 질의응답 과정에서 나왔다. 같은 내용은 이 지사 명의의 공식 SNS에도 게시됐다. 공개된 정책 구상을 두고 사후에 비보도 전제를 언급한 것을 놓고 해명이 적절했는지 논란이 이어지고 있다.

공식 보도자료와 기자회견, SNS 등 도정의 주요 소통 창구에서 나온 메시지가 잇달아 수정되면서 내부 검증 절차와 책임 있는 정책 설명이 필요하다는 지적도 나온다.

이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장은 “기자회견과 보도자료, 공식 SNS는 도민에게 정책 방향을 알리는 공적 약속”이라며 “논란이 생길 때마다 ‘표현 오류’, ‘단순 구상’이라는 해명이 반복되면 도정에 대한 신뢰가 떨어질 수밖에 없다”고 말했다.

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