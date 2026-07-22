왕이·루비오, 아세안 상대로 “새로운 위협 직면” “외부 세력 끌어들이지 말라” 장외전 뒤 회담

아세안 외교장관 회의 계기 마닐라서 회동 회담 전 중동·남중국해 자국 입장 설파 루비오, 중국에 미·필리핀 동맹 언급

마코 루비오 미국 국무장관과 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 22일(현지시간) 아세안(동남아시아국가연합) 외교장관 회의가 열린 필리핀 마닐라에서 회담했다.

양측은 남중국해 문제와 미·중 정상회담 개최 가능성 등을 논의한 것으로 알려졌다. 로이터통신에 따르면 루비오 장관은 “최근 남중국해에서의 사건이 증가하고 있으며 이는 매우 부정적이고 누구에게도 이익이 되지 않는다”고 말했다. 루비오 장관은 또 미국은 필리핀과 방위 조약을 맺고 있으며 이를 준수할 의사가 있음을 중국에 거듭 강조했다.

로이터통신은 루비오 장관과 왕 부장은 회의 전 모두발언 없이 회의실에 입장했으며, 도널드 트럼프 미국 대통령이 9월 말로 제안한 양국 정상회담 개최와 관련해 논의할 가능성이 있다고 전했다.

이번 회담은 미·중이 인공지능(AI) 분야에서 상호견제 조치를 발표하는 등 ‘불안정한 휴전’을 이어가는 가운데 열렸다. 또 트럼프 대통령이 중국의 2020년 대선 개입설을 주장한 지 닷새 만에 이뤄졌다. 트럼프 대통령이 주장하는 중국 대선 개입설은 근거가 없는 것으로 평가된다.

루비오 장관과 왕 부장은 회담 전 각각 중동 문제와 남중국해 문제에서 아세안 외교장관들과 회의에 참석한 각국 고위 관계자들을 상대로 자국의 입장을 주장했다.

루비오 장관은 중동 전쟁에 심각한 우려를 표한 아세안 장관들과의 회의에서 “우리가 겪고 있는 문제는 그들(이란)이 대화에 진지하지 않다는 것”이라며 책임을 이란에 돌렸다. 이어 호르무즈 해협 봉쇄는 용납할 수 없으며 위험한 선례를 남길 수 있다고 말했다.

앞서 루비오 장관은 지난 21일 필리핀 언론 기고에서 중국을 겨냥해 아세안 국가들이 “새롭고 강압적인 위협”에 처해 있으며 “만약 그 해역이 상업을 지정학적 무기로 활용하려는 세력의 통제하에 놓이게 된다면, 미국과 아세안 국가들은 주권, 안보, 그리고 경제적 미래에 심각한 새로운 위협에 직면하게 될 것”이라고 했다.

왕 부장은 남중국해에서 중국과 필리핀 군경 간의 무력 충돌을 필리핀 책임이라고 주장하며 아세안 국가들에 ‘외부 세력’을 끌어들이지 말라고 경고했다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 이날 까으 끔 후은 아세안 사무총장을 만나 “남해(남중국해)는 지역 국가 공동의 터전이고, 남해 문제는 중국과 아세안 관계의 장애물이 돼선 안 된다”면서 “필리핀 군경 일부 세력이 고의로 도발하고 해상 사건을 일으키는 것은 외부 세력의 이익을 대변하는 것이고, 중국-필리핀 관계 개선 프로세스와 남해 평화·안정을 파괴하는 것”이라고 말했다.

왕 부장은 모하마드 하산 말레이시아 외교장관에게는 ‘남중국해 행동준칙’ 협상을 조기에 마무리해야 한다면서 “이는 남해의 평화·안정을 수호하고, 지역의 운명을 자기 손에 넣으며, 외부 세력이 파문을 일으킬 기회를 주지 않는 데 도움이 된다”고 강조했다고 중국 외교부는 전했다.

왕 부장은 전날 미국의 동맹인 캐나다·호주 외교장관과도 차례로 회동했다. 왕 부장은 아니타 아난드 캐나다 외교장관에게는 양국 무역 증대 등을 언급하며 이견과 민감한 문제를 적절히 처리해 양국의 신형 전략 동반자 관계를 더욱 발전시켜 나가자고 제안했다.

왕 부장은 페니 웡 호주 외교장관에게는 ”호주가 내정 불간섭 원칙을 견지하고 이중잣대를 버려 양국 관계 개선 추세를 잘 지키기를 희망한다“고 했다.