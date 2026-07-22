샌프란시스코 자이언츠에서 뛰고 있는 이정후는 메이저리그 타격 7위에 올라 있다. 그런데, 팀 성적은 별로다. 내셔널리그 서부지구 4위고, 선두 LA 다저스와는 20.5경기나 차이 난다. 가을야구가 가물가물하다 보니, 올시즌 잘 치고 있는 이정후의 트레이드설이 계속 돌고 있다.



명문 팀이다. 과거에도 잘나갔지만 2010년, 2012년, 2014년 한 해 걸러 3번이나 우승할 때 샌프란시스코는 최고의 팀이었다. 벼랑 끝 승부마다 다 이겨서 별명이 ‘가을 바퀴벌레’였다. 그때 팀을 이끌었던 감독이 ‘우승 타짜’로 불리는 브루스 보치 감독이다. 보치 감독은 은퇴했다가 2023년 텍사스 감독이 돼서 월드시리즈를 또 우승했다.



보치 감독은 단기전에서 특히 강했다. 샌프란시스코와 텍사스에서 포스트시즌을 치르는 동안 시리즈의 최종전, 그러니까 2승2패 또는 3승3패에서 치른 경기 6번을 모두 이겼다. 이겼을 때 시리즈 승리가 확정되는 경기에서 17승4패(승률 81%)를 거뒀다.



WS 4차례 우승 브루스 보치 감독

선수 기분 대신 지금 승리 위한 결정

선수를 ‘역할’ 말고 ‘사람’으로 판단

우승 위한 원칙과 냉정한 결정 중요

‘우승 타짜’라 불리는 보치 감독의 비결은 단순하다. 선수의 기분을 고려하는 대신, 지금 당장 어떻게 이길 수 있느냐에 집중한다. 자신의 결정이 어떤 선수를 화나게 할 수 있다는 점을 잘 알면서도 과감한 결정을 내린다. 중심타선에도 필요할 때 희생번트를 시켰고, 마무리 투수의 등판 순서를 앞으로 당겼다. 그날 컨디션이 가장 좋은 투수를 더 중요한 순간에 투입했다. 심지어 다음날 선발 투수로 예상된 선수를 당겨 썼다.



2014년에는 에이스 매디슨 범가너를 7차전 5회부터 투입해 ‘5이닝 마무리’라는 전무후무한 전략으로 우승을 확정 지었다.



마치 데이터를 무시하는, 노장 감독의 ‘직관 의존 야구’처럼 보여 비난을 받기도 했다. 2023년 월드시리즈 상대 애리조나의 토리 로블로 감독은 ‘데이터 전문가’였다. 경기의 긴박한 순간마다 수많은 데이터가 적힌 종이를 재빨리 살펴 가면서 최선의 결정을 내렸다. 로블로 감독은 월드시리즈에서 석패한 뒤 “건너편 벤치의 보치 감독님은 경기 내내 선수의 플레이에서 잠시도 눈을 떼지 않았다”고 패배의 원인을 짚었다. 경기 흐름을 바꿀 수 있는 결정적 순간, 보치 감독의 정확한 판단은 경기의 흐름과 선수 컨디션의 미묘한 변화를 놓치지 않는 세밀한 관찰에서 나왔다.



우승을 향한 과감하고 냉정한 결정, 선수의 기분보다 팀 승리를 위한 결정이 통하는 것은 역설적이게도 선수에 대한 신뢰에서 출발한다. 시즌 중 팀 운영의 원칙이 흔들리지 않도록 유지하는 것이 핵심이다. 어떤 상황에서도 리더로서 차분함을 잃지 않는다. 긴박한 상황에서도 평소와 같은 속도로 결정하고, 흥분하지 않은 채 작전을 지시한다. 감정을 드러내지 않음으로써 중요한 메시지의 희소성을 높이는 방식이다.



보치 감독이 지킨 또 하나의 원칙은 “공개적으로 선수를 망신시키지 않는다”는 것이다. 플레이에 대한 기준은 엄격하게 지키되, 잘못한 일이 있으면 감독실에서 따로 면담하며 지적했다. 시리즈 중 마무리 투수 교체 때도 ‘이제부터 마무리는 누구’라고 외부에 선언하지 않았다.



이런 원칙의 바탕에는 선수를 ‘역할’이 아니라 ‘사람’으로 여기는 정신이 깔려 있다. 선수의 역할을 강조하면 ‘실수하지 않는 플레이’에 집중하기 십상이다. 사람으로 존중받으면, 팀이 이기기 위한 플레이가 이뤄지고 승리 가능성을 높인다.



보치 감독은 샌프란시스코 재임 시절 ‘데이터를 너무 덜 활용하는 것 아니냐’는 질문을 받았다. 보치 감독은 “우리 팀 연고지가 실리콘밸리 바로 옆”이라며 웃으면서 “데이터에 너무 의존하는 것처럼 보이면 성공의 영광이 선수가 아니라 데이터 전문가에게 돌아간다”고 답했다.



거대 양당이 각자 벌이고 있는 권력 싸움에서 제대로 된 리더십이 보이지 않는다. 원칙보다는 기분, 실익보다는 이념에 집착한다. 선수들에 대한 공개적 비난도 서슴지 않는다. 정치의 리더십이 우리 사회 전체의 리더십으로 이어지는 장면을 그동안 여러 차례 지켜봐 왔기 때문에 정치의 역할이 더없이 중요하다. 여당이 쉼 없이 호출하는 노무현 전 대통령의 가장 큰 메시지는 ‘사람 사는 세상’이었다. 야구 우승의 비결은 존중과 원칙에 기반한 냉정한 결정이다.