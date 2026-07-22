밤에 자려고 누웠다가 울음소리에 깬다. 풀벌레, 참개구리, 두꺼비. 오늘 밤은 울보들의 집합이다. 불을 켜자 나방의 날개도 함께 펼쳐진다. 창문으로 달려드는 나방들이 꼭 밤의 발자국 같다. 밤마다 야금야금 읽는 책은 다니자키 준이치로의 <그늘에 대하여>이다. 거기, 이런 구절이 있다.



“우리 고유의 사진술이 있다면 얼마나 우리의 피부나 용모나 기후 풍토에 적합한 것이었을까 생각한다. 축음기나 라디오도 우리가 발명했다면, 훨씬 우리의 소리나 음악의 특징을 살릴 수 있는 물건이 나왔으리라.”



작가는 동양의 아름다움이 서양의 기계를 거치며 본래의 빛을 잃어버리는 안타까움을 말한다. 하지만 꼭 기계만이 대상을 사멸시킬까. 손바닥만 한 휴대폰 프레임으로 세상을 보는 ‘나’를 거치며 죽어가는 아름다움도 있으리라. 압축된 이미지와 짧은 포맷 안에 다 담기지 않는 것들. 명확한 의미로 환원되지 않는 감각과 느린 말 같은 것. 예를 들어 이런 것은 어떤가. 나방이 날개를 푸르르 떠는 것을 바라보다가, 문득 사방에 내려앉은 정적을 알아채는 일. 그것이 내게 어떤 의미인지 알지 못한 채, 밤이 펼치는 공연의 관람자가 되었다가 어느 순간 내가 그 공연의 일부라는 사실을 깨닫게 되는 일.



사진을 찍으려다 휴대폰을 내려놓는다. 내가 이 작은 기계로 담을 수 있는 것은 창문에 붙은 나방 몇마리일 뿐이다. 녹음기를 꺼낼까 하다가 그만둔다. 아무래도 저 합창을 다 담지 못할 것 같다.



기록을 망설이는 사이에 책 속의 문장은 저만치 앞서간다. 작가는 다다미방의 아름다움을 말한다. 서양의 공간이 창을 크게 내어 집 안을 구석구석 밝히는 ‘빛의 공간’이라면 다다미방은 깊은 처마를 내밀어 빛을 차단한다. 처마를 타고 마당에서 빛이 굴절되어 겨우 방 안으로 들어올 때, 빛은 방 구석구석 얇은 묵처럼 켜켜이 쌓인다. 그러니 ‘그늘의 짙고 옅음’이야말로 그 공간이 가진 아름다움의 본질이라는 것이다. 작가는 말하지 않았지만, 나는 그 아름다움 속에서 다다미방 안에 있는 한 사람을 발견한다. 그늘이 짙고 옅어질 때 그것을 알아채는 사람이 그곳에 있다. 그가 말하는 아름다움이 대상 그 자체에 있는 게 아니라 그것을 둘러싼 조건이라면, 거기에는 그늘을 알아보는 ‘나’의 존재도 포함되어야 한다. 아름다움은 소유할 수 있는 물건이 아니라, 대상과 환경과 수용자가 서로를 가만히 물들이는 ‘관계’ 그 자체이기 때문이다. 그러니 이 여름밤의 아름다움도 나와 밤과 이곳이 만든 합작품이 아니겠는가.



책을 덮고 밤과 방과 나방을 바라본다. 지금 이곳에서 우리가 만들고 있는 것을 어떻게 담을 수 있을까. 선명한 고화질의 화면도 어둠 속 나방의 생생한 몸짓을 이길 수는 없다. 그러니 대상을 가두고 포획하는 기계가 되어서는 안 된다. 관계로 태어난 아름다움을 담아내는 유일한 방식은 기록이 아니라 통과일 테니까. 가두거나 움켜쥐는 대신, 밤의 정적과 서늘한 공기가 내 몸과 마음에 가만히 스며들도록 나를 내어준다. 이 밤의 관조자가 아니라 경험하는 자가 되고 싶다.



다시 스탠드를 끈다. 어둠이 몰려온다. 창문에 붙어 있던 나방도, 풀벌레도, 나도 마침내 경계를 허물고 뒤섞인다. 밤이다. 이 모든 것이 합쳐져 비로소 여름밤이 된다.