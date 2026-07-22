창간 80주년 경향신문

여름밤이 되는 일

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여름밤이 되는 일

입력 2026.07.22 20:00

수정 2026.07.22 20:03

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

밤에 자려고 누웠다가 울음소리에 깬다. 풀벌레, 참개구리, 두꺼비. 오늘 밤은 울보들의 집합이다. 불을 켜자 나방의 날개도 함께 펼쳐진다. 창문으로 달려드는 나방들이 꼭 밤의 발자국 같다. 밤마다 야금야금 읽는 책은 다니자키 준이치로의 <그늘에 대하여>이다. 거기, 이런 구절이 있다.

“우리 고유의 사진술이 있다면 얼마나 우리의 피부나 용모나 기후 풍토에 적합한 것이었을까 생각한다. 축음기나 라디오도 우리가 발명했다면, 훨씬 우리의 소리나 음악의 특징을 살릴 수 있는 물건이 나왔으리라.”

작가는 동양의 아름다움이 서양의 기계를 거치며 본래의 빛을 잃어버리는 안타까움을 말한다. 하지만 꼭 기계만이 대상을 사멸시킬까. 손바닥만 한 휴대폰 프레임으로 세상을 보는 ‘나’를 거치며 죽어가는 아름다움도 있으리라. 압축된 이미지와 짧은 포맷 안에 다 담기지 않는 것들. 명확한 의미로 환원되지 않는 감각과 느린 말 같은 것. 예를 들어 이런 것은 어떤가. 나방이 날개를 푸르르 떠는 것을 바라보다가, 문득 사방에 내려앉은 정적을 알아채는 일. 그것이 내게 어떤 의미인지 알지 못한 채, 밤이 펼치는 공연의 관람자가 되었다가 어느 순간 내가 그 공연의 일부라는 사실을 깨닫게 되는 일.

사진을 찍으려다 휴대폰을 내려놓는다. 내가 이 작은 기계로 담을 수 있는 것은 창문에 붙은 나방 몇마리일 뿐이다. 녹음기를 꺼낼까 하다가 그만둔다. 아무래도 저 합창을 다 담지 못할 것 같다.

기록을 망설이는 사이에 책 속의 문장은 저만치 앞서간다. 작가는 다다미방의 아름다움을 말한다. 서양의 공간이 창을 크게 내어 집 안을 구석구석 밝히는 ‘빛의 공간’이라면 다다미방은 깊은 처마를 내밀어 빛을 차단한다. 처마를 타고 마당에서 빛이 굴절되어 겨우 방 안으로 들어올 때, 빛은 방 구석구석 얇은 묵처럼 켜켜이 쌓인다. 그러니 ‘그늘의 짙고 옅음’이야말로 그 공간이 가진 아름다움의 본질이라는 것이다. 작가는 말하지 않았지만, 나는 그 아름다움 속에서 다다미방 안에 있는 한 사람을 발견한다. 그늘이 짙고 옅어질 때 그것을 알아채는 사람이 그곳에 있다. 그가 말하는 아름다움이 대상 그 자체에 있는 게 아니라 그것을 둘러싼 조건이라면, 거기에는 그늘을 알아보는 ‘나’의 존재도 포함되어야 한다. 아름다움은 소유할 수 있는 물건이 아니라, 대상과 환경과 수용자가 서로를 가만히 물들이는 ‘관계’ 그 자체이기 때문이다. 그러니 이 여름밤의 아름다움도 나와 밤과 이곳이 만든 합작품이 아니겠는가.

책을 덮고 밤과 방과 나방을 바라본다. 지금 이곳에서 우리가 만들고 있는 것을 어떻게 담을 수 있을까. 선명한 고화질의 화면도 어둠 속 나방의 생생한 몸짓을 이길 수는 없다. 그러니 대상을 가두고 포획하는 기계가 되어서는 안 된다. 관계로 태어난 아름다움을 담아내는 유일한 방식은 기록이 아니라 통과일 테니까. 가두거나 움켜쥐는 대신, 밤의 정적과 서늘한 공기가 내 몸과 마음에 가만히 스며들도록 나를 내어준다. 이 밤의 관조자가 아니라 경험하는 자가 되고 싶다.

다시 스탠드를 끈다. 어둠이 몰려온다. 창문에 붙어 있던 나방도, 풀벌레도, 나도 마침내 경계를 허물고 뒤섞인다. 밤이다. 이 모든 것이 합쳐져 비로소 여름밤이 된다.

신유진 작가

신유진 작가

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글