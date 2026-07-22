[임의진의 시골편지]입가심

배우 한석규씨가 ‘8월의 크리스마스’를 노래하는 어느 날. “이젠 너를 남겨 두고 나 떠나야 해. 사랑도 그리움도 잊은 채로 고운 너의 모습만은 가져가고 싶지만 널 추억하면 할수록 자꾸만 희미해져. 태연한 척 웃고 있어도 너의 마음 알아. 마지막으로 한 번만 나의 손을 잡아주렴. 지금 이대로 잠들고 싶어. 가슴으로 널 느끼며 영원히 깨지 않는 꿈을 꾸고 싶어.” 밤새 비가 내려 빗소리 자장가에 푹 잠들었지. 영원히 깨지 않는 꿈은 나중에 꾸기로 하고, 월드컵 새벽 중계에 깨곤 했다. 이젠 월드컵도 끝나고 생업에 전념하자면서 당신이 다그쳐. 이 동네는 월드컵 아니라 올드컵. 땡볕을 피해 올드 스타들이 논밭에 잠시 보인다. 축구 중계할 시간에 맞춰 새벽을 깨우는 소리. 간밤 주정뱅이들만 꼼지락대며 일어나지 못하는 시간이야.



간만에 지인들 만나 올드한 팝송을 들으며 이야기꽃을 피웠다. 밤이 이슥할 즈음 입가심으로 딱 한 잔만 더 마시잔 말에 정나미 없이 뿌리치지 못했다. 입가심 때문에 눌러앉은 시간, 사연들을 생각하면 행복한 추억이고 아픔이다. 더는 야밤에 보이지 않는 이들도 생겨난다. 휴대폰이나 보며 여유를 자족할 수는 있지만, 외롭고 쓸쓸한 황혼의 풍경이다.



매운 고추, 청양고추를 부산 친구들은 땡초라 부르던데, 그러니까 ‘땡고추’. 당나라 당자를 써서 외래 작물이라고 ‘당초’라고도 했대. 아주 매운 고추를 잘게 썰어 넣은 ‘땡초 어묵국’에 혀가 얼얼해라. 최후의 입가심 한 잔과 어묵국. 여름밤의 흔한 풍경이다. 이러다가 매미가 울다 지쳐서 죽고, 찬 바람이 살살 불면 누가 남아서 입가심하자고 할까.

