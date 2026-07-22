글 쓰기 위해서 말한다. 이상하게 들리겠지만 내 생활이 그렇다. 글만 써서는 먹고살 수 없어 부단히 전국에 있는 학교, 기관, 도서관, 독립서점, 기업 등을 찾기 때문이다. 강연, 북토크, 작가와의 만남, 북콘서트 등 다양한 이름이 붙지만 결국 말을 해야 하는 자리다. 글을 쓰기 위해서 글 쓰는 일에 관해 말할 때마다 이상한 기분이 든다. 글로 말해야 하는 게 아닐까 하는 생각이 드는 것이다. 그러나 사람들의 눈빛에 힘입고 돌아오는 쪽은 늘 나다. 글 쓸 용기가 생겼다는 말, 오늘부터 꾸준하게 기록하기 시작해야겠다는 말 덕분에 다시 쓰고 말할 용기를 얻는다.



경북도청 강연을 위해 이동하는 길이었다. “말무덤이 있네요?” 운전하던 편집자님이 표지판을 보고 말했다. 그때까지 당연히 말(馬)의 무덤일 것으로 생각했다. 잠시 후 말무덤 표지판이 다시 등장했다. “그 말이 아닌가 봐요!” 말을 따라 눈길을 돌리니 말무덤(言塚)이라고 적혀 있었다. “저기 가볼까요?” 편집자님 덕분에 예정에도 없던 말무덤에 깃들게 되었다. 말무덤이라고 적혀 있는 곳에는 비석이 죽 늘어서 있었다. 말이란 으레 사람들의 머리에 남거나 가슴에 맺히기 때문이어서일까, 봉분은 없었다. 비석에는 말에 대한 속담이나 격언이 적혀 있었는데, 대부분 말을 독려하기보다 신중히 가려 하기를 바라는 문장이었다.



몇백년 전 이 마을에는 성씨가 다른 사람들이 모여 살았다고 한다. 사소한 말실수가 싸움이 되는 일이 그치지 않았다고 한다. 지나가던 현명한 나그네가 서로를 헐뜯는 말, 미움이 가득한 말, 흉흉한 말을 한데 모아 주둥이가 긴 그릇에 담아 묻었다고 한다. 그때부터 마을 전체가 평온해졌다는 것이다.



말무덤을 둘러싼 말들 앞에서 오래 서성였다. 평소에 말이 많아서 잊을 만하면 말실수하는 나를 돌아보는 행동이었을까. 이미 다 알고 있지만 머리로만 알고 있지 체득하지는 못한 말을 되새기는 과정이었을까. 물이 깊을수록 소리가 없다, 내 말은 남이 하고 남의 말은 내가 한다, 한 점 불티는 능히 숲을 태우고 한마디 말은 평생의 덕을 허물어뜨린다 등 말의 무게를 헤아리게 하는 말이었다.



말을 조심히 하라는 것도 말로 해야 알아듣는다는 게 역설적이지만, 말하러 가는 길에 만난 말들 덕분에 나는 살이 되기도 칼이 되기도 하는 말에 대해 생각할 수 있었다. 혐오의 언어, 차별의 언어, 비난의 언어, 배제의 언어 반대편에는 배려의 언어, 연대의 언어, 평등의 언어, 격려의 언어가 있다. 우리는 ‘말무덤’이 아니라 ‘말요람’에 살 수도 있는 것이다. 언제부터인가 말을 많이 한 날에는 한 글자도 쓸 수 없었다. 앞서 글 쓰기 위해 말한다고 했지만, 정작 말을 쏟아내고 나면 더 이상 백지 위에서 말할 힘이 남아 있지 않았다. 하루치 말과 글의 총량이 정해진 것처럼 말이다. 아마도 불필요한 말을 줄이라는 뜻이었을 것이다. 그때부터 못다 한 말을 글로 썼다. 글 쓰는 동안은 신중해지는 시간이었다.



돌아오는 길에는 말무덤에서 죽지 않고 태어나는 말을 상상했다. 말이 묻히는 곳에서 싹트는 말이라면 침묵만 한 게 없을 것이다. 침묵은 ‘말 없음’이기도 하지만 때때로 더없이 강력한 말하기로 작동한다. 어떤 위로가 적당할지 모르겠을 때 가만히 다가가 쥐는 손이 온기와 진심을 고스란히 전달하듯이.