‘831경기 주관’ 앤서니 테일러 축구 국제심판 은퇴

“끊임없는 검증…압박 심했다”

잉글랜드를 대표하는 국제심판 앤서니 테일러(47·사진)가 20여년의 심판 생활을 마무리하고 은퇴를 선언했다.



영국 가디언은 지난 21일 테일러가 엘리트 심판 생활을 마치고 새로운 인생을 시작한다고 발표했다고 보도했다.



테일러는 엘리트 심판으로 활동하며 총 831경기를 주관했다. 이 가운데 668경기는 잉글랜드 프로축구였다. 그의 마지막 경기는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강 포르투갈-스페인전이었다. 테일러는 성명을 통해 “최고 수준의 무대에서 심판을 맡은 것은 큰 영광이었다”면서도 “압박은 매우 크고, 모든 판정은 끊임없는 검증의 대상이 된다. 이제는 물러날 적기라고 판단했다”고 밝혔다. 그는 이어 “오랜 시간 함께한 부심 게리, 애덤을 비롯한 동료 심판들과 축구계 관계자들에게 감사드린다”며 “무엇보다도 이 직업이 요구한 수많은 희생을 묵묵히 감내해 준 가족과 친구들에게 가장 큰 감사를 전하고 싶다”고 말했다.



테일러는 16시즌 동안 잉글랜드 프리미어리그에서 432경기를 주관했다. 2017년과 2020년 잉글랜드축구협회(FA)컵 결승, 2015년 리그컵 결승과 커뮤니티 실드, 2018년 챔피언십 플레이오프 결승 등 주요 국내 대회를 맡았다.



국제무대에서도 14년 동안 FIFA 국제심판으로 활동했다. 2022 카타르 월드컵과 2026 북중미 월드컵, 유럽축구선수권대회(유로) 2020·2024, FIFA 클럽 월드컵 2022·2025 등 주요 대회에서 활약했다.



국제경기 163경기를 맡는 동안 2020 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 2021 UEFA 네이션스리그 결승, 2022 FIFA 클럽 월드컵 결승, 2023 UEFA 유로파리그 결승, 2024 UEFA 챔피언스리그 준결승 등 세계 축구의 주요 경기를 주관했다.



잉글랜드 프로심판기구(PGMOL) 최고심판책임자인 하워드 웹은 “테일러는 국내외 무대에서 오랜 기간 축구에 헌신한 뛰어난 심판이었다”며 “큰 경기마다 신뢰를 받았고, 경기장 안팎에서 보여준 전문성과 후배 심판들을 향한 지원 역시 그의 큰 유산으로 남을 것”이라고 밝혔다.

