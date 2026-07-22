“난 아직 ‘주전’ 아냐…경기 후엔 머리 비우고 내일 준비”

롯데 유격수 전민재

올 시즌 유격수 최다 타점 활약

“100% 되려면 아직 더 성장 필요

수비 더 집중해 팀에 기여할 것”

전민재(사진)는 21일 현재 자신이 소화한 86경기 가운데 84경기에 선발 출전했다. 하지만 그는 아직 자신을 ‘주전 유격수’라고 생각하지 않는다. 이날 사직구장에서 만난 전민재는 “나는 절대 주전이라고 생각하지 않는다. 그냥 기회를 먼저 받는 사람이라고만 생각한다”며 “풀타임으로 세 시즌은 뛰면서 성적을 내야 주전이라는 생각이 조금 들 것 같다”고 말했다.



2018년 두산에 입단한 전민재는 2024년 11월 정철원과 함께 트레이드로 롯데 유니폼을 입었다. 당시만 해도 내야 뎁스를 보강하기 위한 자원으로 평가받았다.



하지만 지난해 101경기에서 타율 0.287, 5홈런, 34타점을 기록하며 처음으로 풀타임 시즌을 치렀고, 롯데 주전 유격수 자리를 꿰찼다. 올해도 주전으로 활약하며 지난 19일 삼성전에서는 결승타를 터뜨렸고, 리그 유격수 최다인 46타점을 기록 중이다. 그럼에도 그는 여전히 자신의 성장에 초점을 맞춘다.



전민재는 “100%가 되려면 아직 멀었다. 나도 아직 성장하는 단계”라고 말했다. 가장 달라진 점은 경기 후 마음가짐이다. 그는 “지난해에는 경기 내용이 좋지 않으면 자책을 오래했다. 올해는 경기가 끝나는 순간 잘했든 못했든 머리를 비우고 바로 다음날을 준비한다”고 말했다.



자책보다 회복이 중요하다는 사실도 깨달았다. 전민재는 “채찍질을 많이 해봤자 나만 힘들고 결국 시간이 해결해주더라”며 “올 시즌 초반에도 괜찮은 척하면서 버티다 보니 결과가 좋아졌고 조금씩 성장하는 것 같다”고 돌아봤다. 유격수로서 시야도 넓어졌다. 그는 “지난해에는 내가 할 일만 하느라 바빴는데 올해는 주변 동료와 외야수들까지 함께 살피는 여유가 생겼다”고 말했다.



체력 관리 비결은 의외로 단순하다. 전민재는 “잘 먹고 잘 자는 게 가장 중요하다. 영양제보다 잠이 우선이고 많이 먹어야 버틸 수 있다”고 강조했다.



지난해 롯데는 전반기 3위였지만 8월 12연패에 빠지며 가을야구 진출에 실패했다. 전민재는 “그때는 전날 경기 내용을 다음날까지 가져갈 만큼 심적으로 불안했다”고 돌아봤다. 올해는 같은 실수를 반복하지 않겠다는 각오다. 현재 롯데는 8위지만 6~7위 NC, 한화와는 1.5경기 차에 불과해 충분히 순위를 끌어올릴 수 있다.



전민재는 “내 역할은 수비에서 최대한 많은 이닝을 뛰고 팀이 필요한 작전을 잘 수행하는 것이다. 타격은 좋은 선수가 많으니 나는 수비에 집중하겠다”고 말했다.



이어 “전반기를 8위로 마쳤지만 아직 가능성은 남아 있다. 그 가능성을 살려 한 경기, 한 경기 최선을 다하는 것이 후반기 목표”라고 다짐했다.

