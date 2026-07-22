‘금배의 도시’ 제천의 힘…“형·동생 손잡고 더 높은 곳으로”

금배 본대회 이어 유스컵도 16강 오른 제천제일고

고한결 추가시간 PK 등 2골 활약…충주충원고에 극적 재역전승

대도시 명문고·유명 클럽팀에 선수·자원 집중 속 ‘뜻깊은 성과’

최성백 감독 “첫 동반 16강, 지역 주민과 협회 든든한 지원 감사”

21일 2026 대통령금배 U17 유스컵 충북 제천제일고와 충주충원고의 18강전이 열린 충북 제천축구센터 1구장에는 경기 시작부터 장대비가 쏟아졌다. 경기 전 몸을 푸는 선수들은 굵은 빗줄기에도 아랑곳하지 않고 훈련에 열중했다. 수중전으로 시작된 경기에서 양 팀은 일진일퇴의 공방을 펼쳤다.



제천제일고가 전반 31분 고한결의 헤더골로 앞서가자, 충주충원고는 반격에 나서 후반 16분과 29분 연속 골을 터뜨리며 역전에 성공했다.



제천제일고의 투지는 위기 속에서 더욱 빛났다. 다시 공세에 나선 제천제일고는 후반 35분 안형준이 문전에서 극적인 동점골을 터뜨렸다.



홈 관중의 뜨거운 환호 속에 분위기가 달아오른 제천제일고는 후반 추가시간 3분 페널티킥을 얻어냈다. 선제골을 넣은 고한결이 키커로 나섰다. 첫 슈팅은 골키퍼에게 막혔지만, 고한결이 흘러나온 공을 다시 골문에 밀어 넣으며 짜릿한 재역전승의 마침표를 찍었다.



제천제일고 선수들은 비를 맞으며 포효했고, 관중석에서는 뜨거운 박수와 함성이 쏟아졌다. 제천제일고는 이날 승리로 1·2학년 선수들이 출전하는 대통령금배 유스컵 16강에 올랐다. 이에 앞서 지난 18일에는 3학년 선수들이 나선 대통령금배 본대회에서도 16강 진출을 확정했다. 제천제일고가 대통령금배와 대통령금배 유스컵에서 나란히 16강에 오른 것은 이번이 처음이다.



최성백 제천제일고 감독은 “금배에서 처음으로 두 대회 모두 16강에 올랐다”며 “전국대회에서 1·2학년 유스팀과 3학년 팀이 따로 성적을 낸 적은 있지만, 이렇게 함께 토너먼트 16강에 오른 것은 처음”이라고 기뻐했다. 제천제일고에서 코치로 15년 동안 선수들을 지도하다 올해 감독이 된 그에게는 더욱 감격스러운 일이었다. 최 감독은 “학교와 지역 주민, 제천시축구협회에서 늘 든든하게 응원해주셔서 감사드린다”고 말했다.



최근 엘리트 학원축구에서는 지역 고교의 위상이 예전 같지 않다. 프로 산하 유스클럽들이 유망주를 끌어모으고, 대도시 명문고와 신흥 클럽팀들이 앞다퉈 우수 자원을 영입하면서 지역 고교 축구부는 선수 수급에 어려움을 겪고 있다. 제천제일고는 이런 어려운 환경에도 학교와 지역 축구협회의 지원을 바탕으로 이번 대회에서 뜻깊은 성과를 냈다. 그동안 제천 지역에는 중학교 축구부조차 없었지만, 올해 유스클럽이 창단되면서 그나마 선수 수급에 숨통이 트였다.



최 감독은 이날 두 골을 터뜨린 고한결을 두고 “프로 스카우트들이 몇 학년이냐고 묻더라”며 제자 자랑도 빼놓지 않았다. 제천제일고는 대통령금배 16강에서 강원 춘천시민구단 U18과 맞붙고, 유스컵 16강에서는 충남 신평고와 격돌한다. 최 감독은 “처음 세운 목표대로 두 대회 모두 한 경기, 한 경기 최선을 다할 뿐”이라며 “지역 축구팬들의 응원에 보답할 수 있도록 끝까지 온 힘을 다하겠다”고 다짐했다.

