‘4진스’ 복귀 초읽기? 뉴진스 4주년 영상 공개

1년4개월 만에 팀 단위 콘텐츠 ‘소송 중’ 다니엘, 인스타에 근황

그룹 뉴진스가 데뷔 4주년 기념일인 22일 민지를 포함한 멤버 4명의 모습이 담긴 특별 영상을 공개했다. 그룹을 떠난 다니엘은 이날 자신의 인스타그램을 통해 근황을 알렸다.



뉴진스는 이날 0시 공식 유튜브 채널에 ‘2026 Summer of NewJeans’ 영상을 깜짝 게재했다. 영상에는 민지부터 혜인, 하니, 해린까지 모든 멤버가 차례대로 등장한다. 단체 영상 외에 멤버별 개인 영상도 공개됐다.



뉴진스가 팀 단위로 새로운 콘텐츠를 선보이는 것은 약 1년4개월 만이다. 뉴진스는 민희진 전 어도어 대표의 해임을 계기로 소속사 어도어와 갈등을 빚었고 2024년 11월 기자회견에서 전속 계약 해지를 선언했다. 그러나 법원이 가처분 신청과 본안 소송에서 잇따라 어도어의 손을 들어주면서 뉴진스의 독자 활동은 불가능해졌다. 이에 뉴진스는 지난해 3월 독자적으로 진행했던 홍콩 콤플렉스 콘에서 “법원의 결정을 준수해 모든 활동을 멈추기로 했다”고 밝혔다.



지난해 11월 멤버 해린과 혜인이 어도어로 복귀했고 한 달 뒤인 12월에는 하니가 공식적으로 소속사로 되돌아온다고 밝혔다. 당시 어도어는 민지와 관련해 긍정적 방향으로 협의 중이라고 설명했으며 정식 복귀 여부는 표명하지 않았다. 이번 영상을 통해 민지의 합류가 확정되는 것 아니냐는 관측이 제기된다.



어도어는 이번 영상이 “뉴진스의 데뷔 4주년을 맞아 팬들과 함께 즐기고자 제작한 기념 콘텐츠”라며 “멤버들의 마음을 모았다. 버니즈(팬덤명) 여러분이 반가운 마음으로 즐겨주시길 바란다”고 밝혔다. 이어 뉴진스 활동과 관련해서는 “뉴진스의 구체적인 활동 계획과 방식은 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 것”이라고 덧붙였다. 어도어는 이번 스페셜 필름 후속 콘텐츠도 선보일 예정이다.



어도어는 다니엘에게 팀 이탈에 책임이 있다고 주장하며 지난해 12월 계약 해지를 통보했다. 이어 어도어는 다니엘에게 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 대한 책임을 묻는 손해배상 청구 소송을 제기했으며 현재 본안 소송 중이다.



다니엘도 이날 데뷔 4주년을 맞아 자신의 인스타그램에 글을 올렸다. 그는 영어로 “인생은 가끔 흐릿해지지만, 빛은 항상 다시 찾아옵니다. 그때까지 계속 빛나세요. 감사합니다”라는 글과 함께 자신의 사진을 게시했다.



뉴진스는 2022년 7월 발표한 데뷔곡인 ‘어텐션’부터 ‘하이프 보이’ ‘디토’ ‘슈퍼 샤이’ ‘OMG’ 등 내놓는 노래마다 큰 인기를 얻었다. 2023년 8월 발매한 미니 2집 <겟 업>으로 K팝 걸그룹 사상 두 번째로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 1위에 오르기도 했다. 마지막 음반 활동은 2024년 6월 일본 싱글 <슈퍼내추럴>이었다.

