⑩ 김홍도 ‘행려풍속도’

단원의 재능 일찍 알아본 강세황

1폭 ‘거리의 판결’에 “술김” 해석

5폭 ‘놀란 나그네’에 “입신” 극찬

반복된 일상 속 유쾌함, 공감 불러

여행은 마음의 여유를 찾아주고 주변을 돌아보게 하며 새로운 것을 발견하게 한다. 평소에는 무심히 지나쳤던 그다지 특별하지 않은 풍경이 새롭게 눈에 들어오고, 스쳐 지나가는 사람들의 표정과 몸짓 하나까지도 특별한 의미로 다가온다. 누구나 낯선 곳에서는 작은 것에도 눈길이 가게 되는 법이다. 그리고 비로소 우리의 일상이 얼마나 다채로운 풍경으로 이루어져 있는지 깨닫게 된다.



정조가 총애한 도화서 화원 김홍도(1745~1806 이후)는 조선시대 사람들의 일상을 예리하게 포착하여 화폭에 담았다. 그를 가장 먼저 알아본 사람 중에 강세황(1713~1791)이 있었다. 강세황은 그림 위에 재치 있는 화평을 남겨 감상의 방향을 제시했고, 8폭 병풍 마지막 폭에 ‘무술초하(戊戌初夏) 사능사어담졸헌(士能寫於澹拙軒)’이라고 남겨 김홍도의 작품임을 밝혀두었다. ‘사능(士能)’은 김홍도의 자(字)로 알려져 있다.



이 병풍은 마치 길을 걷다 우연히 마주친 풍경을 스케치한 듯한 인상을 주어 흔히 ‘행려풍속도’라 불린다. 조선 후기에도 풍속을 그린 화가들은 있었지만, 지나가는 일상의 한순간을 이처럼 생생하게 포착한 것은 김홍도의 독보적인 성취였다. 그의 그림 덕분에 평범한 백성들의 삶도 예술의 소재가 되었다. 그리고 오늘날 우리는 조선 사람들이 어떻게 일하고, 기다리고, 웃고, 놀랐는지를 생생하게 마주할 수 있다. ‘행려풍속도’의 가치는 단순히 일상을 기록했다는 데 있지 않다. 김홍도는 이름 없는 사람들의 몸짓과 표정, 우연히 벌어진 순간을 그림의 주인공으로 삼았다. 그의 관심은 사건보다 사람이었고, 기록보다 삶 자체에 있었다.



제1폭 ‘거리의 판결’에는 총 17명이나 되는 많은 사람이 등장한다. 계급도, 성별도, 나이도, 자세도 모두 제각각이다. 이들은 가마를 타고 지나가는 군수 행차를 둘러싸고 있다. 2명이 가마 앞에 엎드려 억울함을 호소하고, 형리(刑吏)는 그 옆에서 군수의 판결을 받아 적는다. 그런데 갓은 삐뚤어져 있고 자세도 흐트러져 있다. 이를 본 강세황은 “술김에 부르고 쓰는 중에 틀린 판결은 없을는지”라고 평하였다. 갓을 삐딱하게 쓴 형리뿐 아니라 가마를 탄 군수까지 술에 취한 것이었나? 물론 강세황의 유쾌한 해석이 실제 사실인지는 알 수 없다. 그러나 이러한 상상의 여백이 오히려 감상의 재미를 더한다. 왼편 비석 뒤에 몸을 숨긴 어린아이 역시 시선을 붙든다. 무엇이 두려웠기에 그렇게 몸을 웅크렸을까. 이 그림의 주인공은 권위를 상징하는 군수가 아니라 그 주변에서 살아가는 평범한 사람들이다. 뒷배경의 건물은 담묵으로 간결하게 처리해 인물들의 움직임이 더욱 돋보인다.



제2폭의 주막 풍경과 제3폭 나루터 장면으로 이어지면 병풍의 분위기는 크게 달라진다. 북적이던 거리의 소란은 사라지고 한적함과 기다림이 화면을 채운다. 나루터에서 배를 기다리는 여섯 사람은 멀리 노를 젓는 사공만 바라보고 있다. 김홍도는 배를 화면 한참 뒤로 물려 배치함으로써 ‘언제쯤 도착할까’ 하는 초조함과 막막함을 표현했다. 특히 인물들의 뒷모습에서 우리는 누군가를 기다리는 사람만이 느낄 수 있는 시간을 고스란히 느끼게 된다. 또한 갓을 쓰고 바지를 걷어 올린 인물은 금세라도 배에 오를 준비를 마친 듯하여 기다림 속 기대감까지 느끼게 한다. 이처럼 김홍도는 특별한 사건 없이도 공간의 분위기와 인물의 자세만으로 감정을 이야기한다.



제5폭 ‘놀란 나그네’는 이 병풍의 백미이다. 강세황 역시 이 장면을 두고 ‘입신(入神)’의 경지라고 극찬했다. 다리 밑을 지나던 물새는 나귀의 발굽 소리에 놀라 날아오르고, 갑작스러운 날갯짓에 나귀와 사람도 함께 놀란다. 뒤따르던 인물이 손사래를 치며 몸을 움츠린 모습은 순간의 긴장감을 더욱 생생하게 만든다. 아주 짧은 찰나의 순간이지만, 마치 한 편의 연극을 보는 듯 이야기가 완성된다. 흔히 지나칠 수 있는 일상의 장면에서 유머와 긴장, 생동감을 발견해낸 것이 바로 김홍도의 뛰어난 관찰력이다.



‘행려풍속도’는 특별한 사건이나 장면을 담은 그림이 아니다. 누구나 스쳐 지나쳤을 법한 길 위의 평범한 순간을 새로운 시선으로 바라보고 기록한 작품이다. 그래서 200여년 시간이 흐른 오늘날에도 우리는 그림에서 낯설지 않은 삶의 모습을 발견하고, 그들의 이야기에 공감하며 미소 짓게 된다. 김홍도의 풍속화가 시대를 넘어 사랑받는 이유도 여기에 있다. 반복되는 일상 속에서도 지루함 대신 재미와 유쾌함을 찾아낸 김홍도. 그가 보여준 것은 단순한 묘사의 기술이 아니었다. 세상을 새롭게 바라보며 그 안에서 삶의 의미를 찾아내는 여행자의 시선과 여유다. 적당한 행복을 느끼려면 그러한 시선과 여유가 필요할지 모른다. 그것이 김홍도가 우리에게 남긴 가장 큰 선물이다.

